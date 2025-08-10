Suscríbete
Murió famoso actor de “Rosario Tijeras” a los 38 años

Juan Carlos Ramírez perdió la vida por un aneurisma celebral

August 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
juan-carlos-actor-murio.jpeg

Juan Carlos era uno de los actores más recordados por el público mexicano por su actuación en “Rosario Tijeras” como “Chivo”, y La Rosa de Guadalupe.

Además de su faceta como actor, también se desempeñó como arquitecto y empresario.

La repentina noticia de la muerte del actor de 38 años se dio a conocer a través de su agencia I Am This, que publicó un mensaje expresando el dolor por su partida.

El comunicado difundido por la agencia dice, “A nombre de la familia les damos gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala”.

De acuerdo con expertos en la salud, un aneurisma cerebral se produce cuando la pared de una arteria en el cerebro presenta una dilatación anormal y localizada, generando un abultamiento similar a un globo. Esta puede incrementar su tamaño con el tiempo y si se rompe, provocar una hemorragia en el interior del cráneo. En la mayoría de casos, un aneurisma no presenta síntomas, sin embargo, algunos pacientes pueden experimentar dolor de cabeza intenso, visión doble, molestias detrás de un ojo, entre otros.

Juan Carlos Ramírez
