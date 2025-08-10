Suscríbete
Rafa Nadal y Mery Perelló le dan la bienvenida a su segundo hijo

La pareja ya tiene un niño de dos años, quien ahora ha debutado como hermano mayor

August 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El extenista Rafa Nadal y su pareja dieron la bienvenida a su bebé de nombre Miquel. De acuerdo con recientes reportes, se ha revelado que Mery Perelló, quien es conocida como Xisca, dio a luz el pasado jueves 7 de agosto en un hospital de Mallorca a su segundo hijo.

De acuerdo con una famosa revista de espectáculos, el nombre para el segundo hijo de la pareja es un homenaje al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años tras complicaciones de salud.

Hasta ahora, los padres no han anunciado la noticia en redes sociales, haciendo de este instante familiar íntimo, compartiendo solo con sus seres queridos más cercanos.

Los reportes han indicado que la familia ya está en casa y que Mery ha dejado el hospital este sábado con su bebé en brazos.

El nacimiento del bebé se da en un buen momento para su padre, ya que se ha retirado de las canchas de tenis, y así podrá dedicar más tiempo a su familia, sobre todo al crecimiento del bebé que llegó a ser la alegría de su hogar.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
