Personalidades

Saúl “Canelo” Álvarez celebra el nacimiento de su hija Eva Victoria

El pugilista mexicano y su esposa Fernanda Gómez le dieron la bienvenida a su segunda hija en común

August 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
saul-canelo-alvarez-fernanda-gomez-hija-eva-victoria.jpg

Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez

INSTAGRAM

Saúl “Canelo” Álvarez celebró la llegada de su segunda hija junto a su esposa Fernanda Gómez, la pequeña Eva Victoria que nació el pasado 8 de agosto, en medio de la preparación del boxeador para su combate frente a Terance Crawford, programado para el 13 de septiembre en Las Vegas.

El anuncio oficial lo hizo el propio “Canelo” el redes sociales, donde compartió una imagen junto a su esposa en la sala del hospital con la bebé en brazos de Fernanda. En la imagen, los padres se muestran enamorados, sellando el feliz momento con un dulce beso.

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor, bienvenida Eva Victoria”, escribió el boxeador en la publicación que generó una ola de comentarios de felicitaciones por la llegada de la quinta hija del boxeador.

Con la llegada de Eva Victoria, Saúl “Canelo” Álvarez se convierte en padre de cinco hijos. La recién nacida es la hermanita menor de María Fernanda, Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Adiel.

Aunque “Canelo” siempre se ha mantenido enfocado en su carrera profesional, también se ha dedicado a asumir con responsabilidad su paternidad fuera del ring apoyando a sus hijos en lo que necesitan.

