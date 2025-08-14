Suscríbete
Personalidades

Así fue el romántico noviazgo de Cristiano Ronaldo e Irina Shayk que duró 5 años

Los famosos se flecharon durante la sesión de fotos de una campaña de Armani

August 13, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
irina-shayk-cristiano-ronaldo.jpg

El futbolista Cristiano Ronaldo tuvo un romance de ensueño que se tornó mediático con la supermodelo rusa Irina Shayk con quien duró cinco años de relación hasta que terminó en 2015.

El astro portugués y la modelo fueron una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo y del deporte. Ambos hicieron apariciones juntos en alfombras rojas y eventos.

Su historia de amor comenzó en 2010 y desde aquel encuentro, su vínculo profesional se transformó en amor. Incluso se dice que en 2011, Ronaldo le propuso matrimonio a Irina en una romántica cita por San Valentín.

Sin embargo, su relación no prosperó luego de haber posado juntos para una famosa revista, acudir a grandes galas y alfombras, terminaron con respeto mutuo y en buenos términos.

Varios medios confirmaron que fue Irina Shayk quien decidió terminar tras reflexionar profundamente, ya que se sintió sobrepasada y completamente destrozada durante una discusión que tuvieron en Año Nuevo en su casa de Madrid.

Rumores apuntan a que la modelo no habría asistido al cumpleaños de la madre del futbolista, lo que habría derivado en la pelea por la que terminaron, pero su entorno negó esta versión. Por otro lado, se especularon infidelidades del jugador que tampoco fueron confirmadas.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
