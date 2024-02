Las CARAS de la moda mexicana que prometen un mejor futuro en la industria

Fotos Einar González, Christopher Armenta, Alan Gobe y Cortesía

El mes de marzo regresa como un recordatorio para todos, con una celebración especial de una lucha constante que, aunque continúa día con día, rinde frutos. La industria de la moda en México ha logrado evolucionar gracias a diseñadoras visionarias que han quebrado paradigmas y han logrado enseñarnos la otra cara de la moneda.

En esta, la sustentabilidad, la artesanía y la sororidad lideran en la actualidad. Para este especial de mujeres en la moda, hemos reunido a jóvenes diseñadoras que han logrado sobrellevar los retos que existen en esta industria voraz. Sobre todo, han creado marcas que nos demuestran que sí es posible creer en que el diseño mexicano es bueno y que lo hecho aquí está bien hecho. Recuerda sus caras, y sus nombres, pues ellas son el futuro de la moda en nuestro país.

Mariana Díaz Paulin

CREADORA DE THEA STUDIO

“Este camino comenzó cuando, siguiendo un sueño que tenía desde chica, decidí estudiar Diseño Textil y de Moda en CENTRO en una época en la que esa carrera era considerada poco seria. A los 2 años de haberme graduado entré al mundo editorial y esa etapa definitivamente fue un parteaguas en mi vida laboral y el mayor escalón para poder conocer la industria a fondo. Creo que uno nunca esta listo para afrontar todo lo que sucede cuando emprendes un negocio propio, nada que de lo que te cuenten se acerca a vivirlo de primera mano, pero mi pasión por crear algo que trascienda es lo que me motiva a no rendirme y a estar dispuesta a afrontar lo que venga. Apoyar a las marcas mexicanas debería ser una consigna entre los mexicanosnporque además de arriesgarnos en lo económico, estamos innovando en los negocios, creando fuentes de empleo e impulsando a crecer el mercado interno. Igualmente, estamos arriesgándonos para intentar dejar una huella en el diseño mexicano y en el ámbito de los negocios, aunque sea en pequeña escala. Me inspira el dinamismo de la mujer actual, sus intereses, sus luchas, su empoderamiento en todos los ámbitos.”

Mariana Díaz Paulin David Lobo

Ximena Martínez

CREADORA DE SERGÉ BASICS

“Yo estaba perdida cuando me preguntaron qué quería estudiar. Me di cuenta de que si no estudiaba algo que me apasionara no iba a salir adelante. Supe que quería iniciar mi marca cuando estaba a punto de graduarme, y mi tesis fue muy exitosa. Siempre he pensado mucho en incorporar la funcionalidad en la moda. De las mujeres, me inspira la fortaleza y resiliencia que tienen. Ver mi propia trayectoria, poder despertarme y ver la gran marca que he construido me parece empoderador. Creo que el saber que, a través de mis diseños y mi marca, puedo generar trabajos para más mujeres que comparten mi pasión, es simplemente inspirador. Me he topado con gente que cuestiona mi trabajo debido a que soy mujer y soy joven, pero he demostrado que tanto mi marca como yo somos sólidas, y con ello me he ganado el respeto de la gente”.

Mariana Meehan

CREADORA DE LAGOONA

“Yo comencé como creadora de contenido y después continué con dirección creativa para distintas marcas. Lagoona nace de la expresión femenina. Con la marca quería compartir un estado de inspiración y de confianza en una misma. Necesitaba encontrar una ruta de regreso a la naturaleza, con la esencia del origen de las mujeres como creadoras de vida. Siendo una diseñadora mexicana emergente, admiro mucho más a las mujeres que se atreven a emprender. Quisiera compartir un mensaje con la gente en el que se motiven a apoyar las marcas y los éxitos de jóvenes creativas. Amo platicar con otras emprendedoras, porque creamos una comunidad en la que compartimos y fortalecemos una unión”.

Daniela Cassab

CREADORA DE DAN CASSAB

“Siempre he sido una amante de la moda, trabajando en revistas, haciendo styling, y finalmente creando mi propia marca donde he podido explorar un camino nuevo de creatividad y sustentabilidad. Creo que no hay nada más importante que poder generar una comunidad de diseñadores que tengan la misión de poner el nombre de México en alto. De las mujeres, me inspira su fortaleza y, al mismo tiempo, su vulnerabilidad. Somos seres creadores, capaces de dar vida a ideas, y estamos aquí para manifestar cosas mágicas”.

Gaby Lambert

CREADORA DE KYTHE

“Tengo recuerdos vívidos de mí yendo de compras con mi mamá y compartiendo un momento de enseñanza con ella. Cuando me fui a estudiar a Australia, me di cuenta de la gran industria de moda que existía allá, y nació en mí un interés por desarrollar un estilo similar en México. El reto principal que he encontrado en la industria, ha sido la cantidad de competencia que existe, en el mejor sentido posible. Creo que existimos demasiadas diseñadoras talentosas que compartimos una visión y un amor por la consciencia ambiental. Día a día tomó inspiración de mujeres icónicas que logran resaltar con su autenticidad y por la sencillez con la que se desenvuelven”.

Rocío Pérez

CREADORA DE NEFELIBATA

“La moda llegó a mí desde que era muy joven y jugaba con la ropa de mi mamá y mi abuela. Las revistas fueron mi enciclopedia. Desde muy niña hacía joyería por diversión, y después comencé a vender las piezas a conocidos y familia. Quiero regalarles a las mujeres algo especial y único que les de la confianza de presumir su personalidad a través de mis piezas. Creo fielmente en que las mujeres debemos trabajar juntas para crear plataformas para nuestras voces. De las mujeres me inspir su feminidad. Ese je ne sais quoi de las mujeres ha sido inspiración para muchos diseñadores, y es momento de dejar de ser musas y convertirnos en quienes crean a través de nuestro sentir y nuestra gran delicadeza”.

María Ana

CREADORA DE MARÍA ANA

“Desde pequeña tuve muy claro qué era lo que quería. Cuando estaba estudiando, empecé a hacer vestidos hechos a la medida como hobby. Esto después se convirtió en un negocio real, en el que empecé a meter mi propia estética a los diseños Actualmente, somos una marca made to order, que respeta una promesa ecológica en la que yo, como diseñadora, aporto al reducir los desechos y la sobreproducción. De las mujeres me inspira el poder que tienen. La marca se basa en empoderar a las mujeres, y que con mis diseños y la versatilidad que tienen, puedan expresar quiénes son de una manera sincera. Lo más importante es que a través de la moda proyectemos nuestras metas. El reto más grande como mujer en la moda mexicana es el competir con las empresas grandes siendo una marca emergente. Como mamá primeriza he tenido que encontrar el balance entre mi familia y mi sueño por crear. Todo esto lo he podido afrontar con mucho esfuerzo y días de trabajo duro”.