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Renée Zellweger rompe el silencio sobre la obsesión por el peso de Bridget Jones en su 25 aniversario: “Era una chica normal”

Renée Zellweger defendió la autenticidad de Bridget Jones y aseguró que fue “liberador” romper con los estándares tradicionales de belleza.

Junio 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Renée Zellweger responde a las críticas que recibió el físico de Bridget Jones en su 25 aniversario

Renée Zellweger responde a las críticas que recibió el físico de Bridget Jones en su 25 aniversario

Getty Images

Han pasado 25 años desde que Renée Zellweger convirtió a Bridget Jones en un icono gracias a su autenticidad y cercanía, una periodista que rompió con los estándares de belleza dominantes de la época al mostrarse tal como era: imperfecta, divertida y segura de sí misma.

Con motivo del aniversario de la icónica comedia romántica estrenada en 2001, la actriz reflexionó sobre la polémica que rodeó la apariencia física de Bridget Jones y las críticas que recibió el personaje, especialmente por su peso, un tema que generó un amplio debate en su momento.

Renée Zellweger responde a las críticas que recibió el físico de Bridget Jones en su 25 aniversario

Fue en el Festival de Cine de Tribeca donde Renée Zellweger recordó la intensa atención que recibió la apariencia física de Bridget Jones, destacando la obsesión que existía tanto en los medios como entre el público por el aspecto y el peso del personaje.

La mayoría de las heroínasde las comedias románticas sonrefinadas y se ajustan a un paradigma particular de belleza en ese momento, y este no era ese paradigma”, declaró la ganadora del Oscar durante el evento celebrado el viernes 12 de junio.

La actriz asegura que fue precisamente su imagen más natural y real, que no encajaba en el perfil de belleza ideal, lo que hizo que su historia fuera exitosa y marcara a toda una generación.

Era una chica normal y su estilo de vida reflejaba su apariencia. Le gustaba comer de más, le gustaba el Chardonnay, no iba al gimnasio todos los días y, aun así, es guapísima. Siempre consigue al chico”.

Además, ha añadido que esa falta de artificios jugaba a su favor: “Quizás incluso más, porque es tan auténtica que eso la hace aún más atractiva”.

¿Cómo fue que Bridget Jones le cambió la vida a Renée Zellweger?

Renée aseguró que interpretar a Bridget Jones fue una experiencia “muy liberadora”, ya que le permitió mostrarse de forma auténtica, sin preocuparse por lucir perfecta, y reconoció que, pese a haber protagonizado otras películas, Bridget sigue siendo el personaje por el que más le preguntan.

Me cambió la vida, en el sentido de compartir algo en común con gente de todo el mundo que adora a ese personaje”, dijo Zellweger. “Eso me sorprendió mucho. Cuando rodamos la película, no creo que pensáramos que tendría ese efecto a largo plazo. Todo el mundo comparte contigo sus historias de Bridget Jones; es una gran bendición, de verdad”.

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