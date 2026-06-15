Katia Itzel García hace historia como la primera árbitra mexicana en participar en un Mundial varonil

La silbante capitalina debutó este 15 de junio en la Copa como cuarta árbitra durante el encuentro entre Países Bajos y Japón, disputado en Dallas, Estados Unidos. Su designación representa un hecho sin precedentes para el arbitraje mexicano y un avance significativo en la inclusión de las mujeres dentro del futbol de élite.

Con 33 años de edad, Katia forma parte del reducido grupo de mujeres seleccionadas para participar en el Mundial. Su nombramiento llegó después de una destacada trayectoria internacional que incluye la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa Mundial Femenina y diversos torneos de la CONCACAF.

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La árbitra, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha roto diversas barreras en el futbol mexicano. En 2024 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido de la Liga MX varonil, y posteriormente, fue la primera mexicana en arbitrar un encuentro masculino de la Copa Oro.

Su presencia en el Mundial confirma el reconocimiento internacional a su desempeño y consolida una carrera marcada por logros históricos. Además, representa una inspiración para nuevas generaciones de mujeres interesadas en desarrollarse dentro del arbitraje profesional.