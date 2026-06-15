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Joe Alwyn estrena romance con Sarah Pidgeon tras su romance con Taylor Swift

El actor británico, conocido por su mediática relación con la cantante Taylor, parece haber iniciado una nueva etapa sentimental junto a la actriz estadounidense

Junio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Durante el fin de semana, Joe Alwyn y Sarah Pidgeon fueron vistos compartiendo una cena en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, y posteriormente paseando juntos por las calles de la ciudad. En fotografías difundidas por publicaciones especializadas muestran a ambos actores en actitud cercana e incluso intercambiando un beso, lo que ha intensificado las especulaciones sobre una posible relación amorosa.

Las versiones sobre el romance comenzaron a circular después de que testigos aseguraron haber visto a la pareja durante una larga velada en un restaurante de Fort Greene. Posteriormente, nuevas imágenes captadas al día siguiente mostraron a Alwyn y Pidgeon caminando juntos y compartiendo muestras de afecto.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores ha confirmado públicamente el supuesto noviazgo. Sin embargo, medios estadounidenses coinciden en señalar que se trata de la primera relación sentimental de alto perfil vinculada a Joe desde su separación de Taylor Swift en 2023.

Sarah ha ganado notoriedad recientemente por interpretar a Carolyn Bessette-Kennedy en la serie televisiva Love Story, mientras que Joe continúa desarrollando su carrera en cine y teatro tras varios proyectos destacados en los últimos años.

Joe Alwyn Sarah Pidgeon
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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