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Sarah Pidgeon

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Entretenimiento
Joe Alwyn estrena romance con Sarah Pidgeon tras su romance con Taylor Swift
El actor británico, conocido por su mediática relación con la cantante Taylor, parece haber iniciado una nueva etapa sentimental junto a la actriz estadounidense
Junio 15, 2026
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Diana Laura Sánchez