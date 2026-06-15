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Sarah Jessica Parker recibe un Doctorado en Artes y suma un nuevo logro a su carrera

La estrella de Sex and the City fue reconocida por la Universidad Northwestern, donde también ofreció el discurso de graduación a la generación 2026

Junio 15, 2026 • 
Tania Franco
Sarah Jessica Parker recibe un Doctorado en Artes y suma un nuevo logro a su carrera

Instagram: Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker agregó un nuevo reconocimiento a su trayectoria. La actriz, productora y empresaria recibió un Doctorado Honoris Causa en Artes por parte de la Universidad Northwestern durante la ceremonia de graduación de la generación 2026, celebrada el 14 de junio en Chicago.

Sarah Jessica Parker recibe un Doctorado en Artes y suma un nuevo logro a su carrera

Instagram: Sarah Jessica Parker.

Además de ser la oradora principal del evento, la intérprete de Carrie Bradshaw fue distinguida por sus contribuciones al mundo del entretenimiento, las artes y la cultura a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

Durante su discurso, Parker alentó a los graduados a mantenerse curiosos, perseguir sus sueños y confiar en su propio camino, incluso cuando este no siga una ruta tradicional. También compartió que, pese a no haber obtenido un título universitario, ha aprendido valiosas lecciones a través de su experiencia profesional y personal.

Sarah Jessica Parker recibe un Doctorado en Artes y suma un nuevo logro a su carrera

Instagram: Sarah Jessica Parker.

La Universidad Northwestern anunció desde febrero que la actriz recibiría el grado honorario de Doctor of Arts, destacando su influencia en la industria del entretenimiento, su trabajo como productora y su apoyo constante a las artes y las humanidades. Con este reconocimiento, Sarah Jessica Parker suma un nuevo hito a una carrera que ya incluye múltiples premios Emmy, SAG y Globos de Oro.

Sarah Jessica Parker
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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