Quién es Don King, el legendario promotor de box que enfrenta una demanda de 3 billones de dólares

Don King, un nombre sinónimo de boxeo, es una figura controvertida que ha dejado una huella imborrable en el deporte. Desde la organización de combates históricos hasta las acusaciones de fraude y manipulación, su trayectoria ha estado marcada por el éxito y la polémica. En recientes días, volvió a ser noticia al enfrentar una demanda millonaria.

La demanda de 3 billones de dólares no sorprende a los observadores que conocen a profundidad el historial de litigios en los que se ha visto envuelto Don King a lo largo de los años. Su nombre se asocia, a menudo, con reclamos de boxeadores que lo han acusado de haberlos desfalcado, de realizar cobros desproporcionados y de manipular sus carreras con fines puramente lucrativos.

¿Quién es Don King? Breve biografía

Don King nació el 20 de agosto de 1931 en Cleveland, Ohio. Antes de adentrarse en el negocio del boxeo, tuvo problemas con la justicia. Tras abandonar la Case Western Reserve University, se involucró en actividades ilegales, incluyendo apuestas y, trágicamente, se vio implicado en la muerte de dos hombres en incidentes separados. Sin embargo, tras cumplir una condena por homicidio sin premeditación, y posteriormente obtener el indulto total, King redirigió su vida y encontró su vocación en la promoción de boxeo.

Más tarde Don King se asoció con el promotor Don Elbaum, un referente local de Cleveland con amplia experiencia en la industria. Con carisma y una habilidad extraordinaria para las negociaciones, King logró transformar el boxeo profesional en un espectáculo de alcance global.

Fue el artífice de peleas tan icónicas como el “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974, y la “Thrilla in Manila” entre Ali y Joe Frazier en 1975. Grandes luminarias del cuadrilátero, como Mike Tyson, Larry Holmes, George Foreman, Roy Jones Jr. y Julio César Chávez, pasaron por sus manos.

¿Qué hizo Don King y por qué lo demandan?

Según documentos legales, Don King habría intentado revivir el emblemático combate conocido como “Rumble in the Jungle” —la histórica pelea de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman—, al organizar una segunda edición para celebrar su 50 aniversario en 2024. Para este evento, King se habría aliado con el director ejecutivo de BYD Sports, Cecil Miller, con la promesa de montar un espectáculo en Nigeria que incluyera la participación de estrellas musicales como Alicia Keys y John Legend.

Sin embargo, Miller afirma que el veterano promotor frustró el proyecto en el último momento y, tras acusaciones cruzadas, se inició un proceso judicial en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. La demanda, que asciende a 3 mil millones de dólares, acusa a Don King de fraude, incumplimiento de contrato, difamación y otras alegaciones. Buena parte del reclamo económico (600 millones de dólares) busca compensar la inflación del dinero que generó el Rumble original en la República Democrática del Congo, mientras que los 2,400 millones restantes corresponden a daños potenciales.

A pesar de que King no ha respondido públicamente a las acusaciones, se supo que envió una carta de cese y desistimiento a Miller, donde alega que nunca le otorgó derechos para organizar el llamado “Rumble in the Jungle 2”. El abogado de Miller, por su parte, tacha de “sabotaje” el proceder del controvertido promotor, a quien exige también una disculpa formal por escrito. Con esta nueva controversia, el nonagenario Don King vuelve a estar en el centro de la tormenta mediática y legal, al enfrentar uno de los reclamos más cuantiosos de su extensa y polémica trayectoria en el boxeo.

¿Cuánto dinero tiene Don King? Patrimonio neto

Don King ostenta un patrimonio neto estimado en 150 millones de dólares. Esta cifra se sustenta en las multimillonarias recaudaciones de los combates que ha promovido, incluidos algunos de los más rentables en la historia del boxeo. El auge de su fortuna ocurrió durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa, cuando firmó acuerdos con pugilistas legendarios y consolidó relaciones con gobiernos extranjeros dispuestos a patrocinar eventos de magnitud mundial.

Pese a las frecuentes demandas y arreglos extrajudiciales, su habilidad para alcanzar acuerdos le ha permitido sortear crisis financieras que habrían enterrado a otros promotores. No obstante, con la suma estratosférica que se menciona en esta nueva querella, es incierto cómo podría verse afectada la fortuna personal de un hombre que se ha movido en los márgenes más altos y también en los más delicados del negocio boxístico.

¿A qué se dedica actualmente Don King?

Aunque su protagonismo mediático ha disminuido en comparación con décadas pasadas, Don King no se ha retirado por completo del boxeo. Con menor frecuencia, sigue apoyando la promoción de eventos de pugilismo, siempre con su característico peinado y su inconfundible bandera estadounidense en la mano. Todavía maneja contratos con algunos boxeadores, aunque ya no cuenta con las grandes estrellas que lo llevaron al estrellato.

Además de su labor en el cuadrilátero, King se ha involucrado en negocios alternos como la administración de un periódico, el Call and Post, y ha sido parte de la producción de giras musicales. Incluso llegó a gestionar la gira de la victoria de Michael Jackson, un reflejo de su capacidad para vender espectáculos más allá de la lona. De modo recurrente, organizaciones benéficas le han reconocido la entrega de pavos gratis durante la Navidad a familias de escasos recursos en el sur de Florida, un gesto caritativo que, a juicio de algunos, contrasta con su historial judicial.

¿Por qué rompieron Don King y Julio César Chávez?

Julio César Chávez, considerado uno de los más grandes campeones de México, vivió una relación tormentosa con Don King. Ambos obtuvieron jugosos ingresos a lo largo de varias peleas, pero las diferencias emergieron a raíz de acusaciones de robo y manipulación. Chávez ha llegado a declarar que Don King se adueñó de importantes sumas de dinero de sus bolsas de combate, además de haberlo llevado a una vida de excesos que incluyó fiestas, drogas y alcohol, lo que repercutió en su rendimiento y salud.

La ruptura definitiva se hizo evidente en 2000, cuando Chávez enfrentó al entonces ascendente Kostya Tszyu en un combate en el que perdió por nocaut técnico. El mexicano sostiene que su promotor le habría dado un brebaje que le causó diarrea momentos antes de subir al ring, para dejarlo en inferioridad de condiciones. Para Chávez, aquello fue la confirmación de la “trampa” que Don King le tendió en represalia por haber testificado en un proceso judicial contra él. Esa pelea, que terminó de resquebrajar la relación, marcó también el declive de una sociedad que había reportado jugosas ganancias, pero que finalizó con amargos desencuentros y acusaciones mutuas.