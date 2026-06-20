Los secretos detrás del vestido de novia Alta Costura Chanel de Dua Lipa

¡Dua Lipa volvió a acaparar todas las miradas! La cantante eligió una extraordinaria creación de Alta Costura de CHANEL para celebrar su boda en Italia, un diseño exclusivo que refleja la estrecha relación que ha construido con la icónica firma francesa a lo largo de los años.

IG: Dua Lipa.

Amor hecho a mano

CHANEL compartió los detalles detrás del vestido, describiéndolo como el resultado de un excepcional trabajo artesanal y del savoir-faire que distingue a la maison. La pieza fue confeccionada a mano en los históricos talleres de la marca ubicados en el número 31 de la Rue Cambon, en París, dirección que forma parte de la historia de la moda desde la época de Gabrielle Chanel.

Para dar vida a este diseño único, varias de las prestigiosas Maisons d’Art asociadas a CHANEL participaron en su elaboración. Entre ellas destacan Atelier Montex, Lemarié y Lesage, reconocidas por su maestría en bordados, aplicaciones y detalles de alta costura.

ID: Dua Lipa.

El resultado fue un vestido etéreo y sofisticado, acompañado por un impresionante velo que realzaba la silueta romántica de la cantante. Cada elemento fue trabajado minuciosamente para convertir la pieza en una auténtica obra de arte.

Un calzado creado especialmente para ella

El look nupcial se completó con unos elegantes zapatos de satén blanco confeccionados a medida por Massaro, el histórico taller de calzado que ha colaborado con CHANEL durante décadas y que es conocido por crear algunos de los zapatos más exclusivos del mundo.

Un momento histórico para Matthieu Blazy

La creación también representa un momento especial para la firma francesa. Según reveló CHANEL, este es el primer vestido de novia de Alta Costura diseñado por Matthieu Blazy para una amiga de la casa, un gesto que subraya la cercanía entre el diseñador y la intérprete de Houdini.

IG: CHANEL

Con esta elección, Dua Lipa suma uno de los vestidos de novia más comentados y exclusivos del año, una creación que combina tradición artesanal, lujo contemporáneo y la elegancia atemporal de CHANEL.