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Thomas Tuchel

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Quién es el director técnico de Inglaterra; conoce a Thomas Tuchel, estratega alemán
La selección de Inglaterra tiene como director técnico al alemán Thomas Tuchel, uno de los entrenadores más reconocidos del futbol europeo y el encargado de guiar a los Three Lions en la Copa
Julio 15, 2026
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Diana Laura Sánchez