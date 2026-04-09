¿Quién es Gus Wenner? El novio de Elle Fanning con quien celebra sus 28 años

Elle Fanning celebró su cumpleaños número 28 con un festejo adelantado durante el afterparty de “Margo’s Got Money Troubles” en Nueva York donde robó las miradas en la alfombra roja con Nicole Kidman. Después, la actriz celebró con sus compañeros con un pastel con velas encendidas. Aunque el momento fue especial, Fanning adelantó que su celebración oficial será mucho más discreta.

Solo voy a cenar con mi novio. Elle Fanning

Según compartió, planea pasar su cumpleaños —el 9 de abril— con una cena tranquila junto a su novio, Gus Wenner, apostando por una celebración más personal.

¿Quién es su novio?

Gus Wenner es un ejecutivo de medios estadounidense y actual CEO de Rolling Stone, una de las publicaciones más influyentes en la industria del entretenimiento y la música. Hijo de Jann Wenner, ha continuado el legado familiar modernizando la marca y expandiéndola a nuevas audiencias digitales. Aunque mantiene un perfil discreto, su relación con Elle Fanning lo ha colocado recientemente bajo los reflectores.

Jeff Kravitz/FilmMagic

A sus 35 años, Gus Wenner y Elle Fanning, de 28, han demostrado que la diferencia de edad no ha sido un obstáculo, sino parte de una relación que fluye con naturalidad. La pareja comenzó a salir en 2023 y desde entonces se ha mantenido sólida.