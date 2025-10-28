Suscríbete

Se celebran 59 años del Colegio Bosques

Un aniversario emotivo entre exalumnas.

October 27, 2025

El Colegio Bosques celebró su aniversario con una emotiva reunión entre exalumnas que regresaron al lugar donde todo comenzó. Risas, abrazos y memorias compartidas marcaron una tarde llena de nostalgia y cariño en una de las escuelas más queridas y prestigiosas.
Se celebran 59 años del Colegio Bosques
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE
59 ANIVERSARIO COLEGIO DEL BOSQUE

Adriana de Zamacona , Mónica y Lu Alarcón, Gabriela de Zamacona y Juana Aboumrad

Fotos: Hildeliza Lozano.

Michelle Marbez, Paola Cano , Natalia Pérez , Natalia Díaz , Roberta Rodríguez , Andrea Sánchez , Isabella Fernández, Regina Vilchis , Regina Cabrera, Ana Pau Alonzo y Regina vargas , gen 20-24

Fotos: Hildeliza Lozano.

Mabel Gorbea, Estefanía Nevarez, Gaby Grissi, Silvia Rodriguez, Paulina Mérigo, Maríel Quintana , Vanessa Slim , Sofía Cosío , Mónica Alarcón, Cecilia Mestre, Alejandra Gertz, Nicole Aloi , Cristina Ruíz de Velazco , Luchi morales , Marisol Castillo , Mariaje Aramburu, Christa Riedel , Vanessa Alcocer , Viviana Mangino, Palmira Camargo , Maika Fernández y Viridiana Arguero

Fotos: Hildeliza Lozano.

Andrea Carrancedo , Marina Laposse, Jimena Paulsen , Daniela Barroso y Natalia Couttolenc

Fotos: Hildeliza Lozano.

Almudena y Mary Ocejo con Monchita Cosio

Fotos: Hildeliza Lozano.

Ana Paula Ordorica, Adriana de Zamacona, Lorenza Chico , Fernanda Barrera , Maite Viejo , Fátima Pons y Paola Molina

Fotos: Hildeliza Lozano.

Johanna Slim de Elías y Soumaya Slim

Fotos: Hildeliza Lozano.

Andrea y Ana Paula Ordorica

Fotos: Hildeliza Lozano.

Ale López Negrete e Ivonne Mijares

Fotos: Hildeliza Lozano.

Casilda Chico , Mariana Baños y Fernanda Elías Calles

Fotos: Hildeliza Lozano.

Ana Paula Ruíz , Ivonne e Ilse Robledo, Claudia Nader, Mer Abascal , Ceci del Cueto , Vero Ávalos , Mariana Pams, Carla Estevez , Belén Lavin, Mara Quintana , Priscila Gremion , Belén Arce y Mercedes Eugui

Fotos: Hildeliza Lozano.

Lucía Montes de Oca , Aurora de Abiega, Clara Hoyo , Alexia Aziz, Lorena Vázquez , Johanna Elias Slim y Cecilia López- Rizo, generación 2018

Fotos: Hildeliza Lozano.

Isabel Legarreta , Ana Paula Fernández Castello y Paola Legorreta

Fotos: Hildeliza Lozano.

Viviana Mangino y Cecilia Mestre

Fotos: Hildeliza Lozano.