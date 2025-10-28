Se celebran 59 años del Colegio Bosques

El Colegio Bosques celebró su aniversario con una emotiva reunión entre exalumnas que regresaron al lugar donde todo comenzó. Risas, abrazos y memorias compartidas marcaron una tarde llena de nostalgia y cariño en una de las escuelas más queridas y prestigiosas.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.
Fotos: Hildeliza Lozano.