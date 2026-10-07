Mia Goth dio un paso definitivo en su separación de Shia LaBeouf. La actriz de 32 años presentó el 6 de octubre de 2026 una solicitud de divorcio en Los Ángeles después de una década de matrimonio, según documentos judiciales reportados por distintos medios estadounidenses.

De acuerdo con los documentos, Goth citó “diferencias irreconciliables” como motivo del divorcio y estableció el 28 de julio de 2025 como la fecha oficial de separación de la pareja. La ruptura ya había trascendido públicamente a principios de 2026, pero hasta ahora la actriz inició formalmente el proceso para disolver su matrimonio.

Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio GONZALO/Bauer-Griffin/GC Images

Mia Goth solicita la custodia principal de su hija

Uno de los puntos centrales de la petición involucra a Isabel, la hija de cuatro años de la expareja. Goth está solicitando la custodia legal y física principal, mientras que LaBeouf tendría tiempo de crianza. La protagonista de Pearl tampoco está solicitando manutención conyugal y pidió al tribunal que elimine la posibilidad de conceder este tipo de apoyo económico a cualquiera de los dos.

Mia Goth y Shia LaBeouf se conocieron en 2012 durante el rodaje de Nymphomaniac y comenzaron una relación ese mismo año. En 2016 celebraron una ceremonia en Las Vegas y posteriormente LaBeouf confirmó públicamente que se habían casado.