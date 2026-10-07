Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio

La actriz presentó oficialmente la solicitud para poner fin a su relación y pidió la custodia legal y física principal de Isabel, la hija de cuatro años que tienen en común.

Octubre 07, 2026 • 
Tania Franco
Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio

Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio

Gareth Cattermole

Mia Goth dio un paso definitivo en su separación de Shia LaBeouf. La actriz de 32 años presentó el 6 de octubre de 2026 una solicitud de divorcio en Los Ángeles después de una década de matrimonio, según documentos judiciales reportados por distintos medios estadounidenses.

De acuerdo con los documentos, Goth citó “diferencias irreconciliables” como motivo del divorcio y estableció el 28 de julio de 2025 como la fecha oficial de separación de la pareja. La ruptura ya había trascendido públicamente a principios de 2026, pero hasta ahora la actriz inició formalmente el proceso para disolver su matrimonio.

Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio

Mia Goth solicita el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio

GONZALO/Bauer-Griffin/GC Images

Mia Goth solicita la custodia principal de su hija

Uno de los puntos centrales de la petición involucra a Isabel, la hija de cuatro años de la expareja. Goth está solicitando la custodia legal y física principal, mientras que LaBeouf tendría tiempo de crianza. La protagonista de Pearl tampoco está solicitando manutención conyugal y pidió al tribunal que elimine la posibilidad de conceder este tipo de apoyo económico a cualquiera de los dos.

Mia Goth y Shia LaBeouf se conocieron en 2012 durante el rodaje de Nymphomaniac y comenzaron una relación ese mismo año. En 2016 celebraron una ceremonia en Las Vegas y posteriormente LaBeouf confirmó públicamente que se habían casado.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Halle Berry niega haber agredido a su hijo y busca recuperar la custodia, ¿Qué pasó?
Entretenimiento
Halle Berry niega haber agredido a su hijo y busca recuperar la custodia, ¿Qué pasó?
Octubre 06, 2026
 · 
Tania Franco
Nicole Kidman, Dua Lipa y Pedro Pascal
Entretenimiento
Nicole Kidman, Pedro Pascal y Dua Lipa paralizan las redes recreando el meme definitivo de la actriz
Octubre 06, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos
Entretenimiento
¿Por qué Dakota Johnson considera a Antonio Banderas como un padre? Su historia juntos
Octubre 06, 2026
 · 
Tania Franco
Mimi Rogers, quién fue la primera esposa de Tom Cruise que lo acercó a la cienciología
Entretenimiento
Mimi Rogers, la primera esposa de Tom Cruise que lo introdujo a la Ciencialogía, regresa a Hollywood
Octubre 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Galilea Montijo anuncia su separación con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio
Entretenimiento
Quién es Fernando Reina, el ahora ex esposo de Galilea Montijo y padre de su hijo Mateo
Él es el ahora ex esposo de Galilea Montijo, con quien estuvo casada por 11 años.
Marzo 10, 2023
 · 
Redaccion
Elton John regresa a México después de 14 años con dos conciertos llenos de nostalgia
Entretenimiento
Elton John regresa a México después de 14 años con dos conciertos llenos de nostalgia
El legendario músico británico se despide del público mexicano con dos presentaciones especiales en el Estadio Banorte, donde revive los grandes éxitos que han marcado generaciones.
Octubre 03, 2026
 · 
Tania Franco
Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu
Entretenimiento
Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu
La crítica ha destrozado Digger de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, su estreno en taquilla es un fracaso y Guillermo del Toro sale en su defensa.
Octubre 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¡Anne Hathaway conquista la taquilla en 2026! Tres de sus películas debutaron en el número uno
Entretenimiento
¡Anne Hathaway conquista la taquilla en 2026! Tres de sus películas debutaron en el número uno
La actriz atraviesa uno de los años más exitosos de su carrera con, tres producciones que alcanzaron el primer lugar de la taquilla en su estreno.
Octubre 06, 2026
 · 
Tania Franco