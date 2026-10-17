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Paulina Rubio confesó sus peleas con Thalía, resurge reveladora entrevista de 1988

Revivió una conversación de Verónica Castro con Timbiriche que ha llamado la atención por las declaraciones de Paulina Rubio sobre su relación con Thalía y los gestos de esta última mientras su compañera hablaba.

Octubre 16, 2026 • 
Tania Franco
Paulina Rubio confesó sus peleas con Thalía, resurge reveladora entrevista de 1988

Paulina Rubio confesó sus peleas con Thalía, resurge reveladora entrevista de 1988

Getty Images

Una entrevista de 1988 volvió a poner bajo los reflectores la relación entre Paulina Rubio y Thalía durante su etapa en Timbiriche. Televisa recuperó una conversación que Verónica Castro sostuvo con los integrantes de la agrupación, en la que ambas cantantes hablaron abiertamente sobre los desacuerdos que habían tenido.

El video ha llamado la atención por los gestos y expresiones de Thalía mientras Paulina explicaba su relación, los cuales han sido interpretados por algunos espectadores como señales de incomodidad, aunque no es posible confirmar qué sentía en ese momento.

Sí me he peleado con Thalía y Thalía se ha peleado conmigo y todo, pero lo arreglamos muy bien Thalía y yo en Bogotá, en Colombia. Nos soltamos a llorar las dos y dijimos: ‘Caray, somos hermanas’.
Paulina Rubio

La cantante también rechazó que sintiera envidia de su compañera y reconoció su talento. Paulina admitió que existía una competencia natural entre ambas, especialmente por sus proyectos fuera de Timbiriche, pero la describió como una motivación para superarse.

Yo creo que Thalía es una chava guapísima y con mucho talento, pero yo tengo lo mío.
Paulina Rubio

Cuando llegó su turno de hablar, Thalía coincidió en que las diferencias eran parte de la convivencia cotidiana del grupo. A casi cuatro décadas de aquella conversación, el material recuperado por Televisa ofrece una nueva mirada a la convivencia de dos de las figuras más reconocidas que surgieron de Timbiriche.

Paulina Rubio thalia Timbiriche Banda Timbiriche
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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