El secreto detrás del look de Sabrina Carpenter en la Met Gala 2025 que tal vez no sabías

La cantante utilizó un look diseñado por Pharrell William, actual director creativo de la firma Luis Vuitton, como era de esperarse, Sabrina Carpenter fue una de las celebridades más glamurosas del evento, sin embargo hay una razón por la que decidió no usar pantalones.

En esta edición de la Met Gala 2025, cuya temática fue “Superfine: Tailoring Black Style” y el código de vestimenta de este año es “A tu medida”, un guiño a la moda masculina.

La cantante sorprendió a todos en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. con un bodysuit sin pantalones de Louis Vuitton, de corte tipo esmoquin con botones brillantes y cuello blanco, que incluía una larga cola que aportaba elegancia al look.

Para complementar su outfit, Sabrina llevó accesorios como diamantes en collares, anillos, una tobillera y unas altas plataformas.

La intérprete de “Espresso”, contó que es una fiel admiradora del trabajo del diseñador por lo que estuvo feliz de usar algo de su colección.

Sin embargo, Sabrina Carpenter sorprendió al revelar que fue idea del diseñador eliminar los pantalones del atuendo por su estatura.

“Me dijo: ‘eres bastante bajita, así que no te sirven los pantalones”, contó y bromeó sobre un tema muy práctico que en la Met Gala suele ser complicado para ella: el momento de ir al baño durante el evento.

“Este es mi tercer look en una Met Gala y es la primera vez que creo que podré ir al baño. Nunca he podido hacerlo por culpa del vestido. Así que esta podría ser la noche. Ya veremos. Y voy a contarle a todos cómo es. Seguro es un baño normal de museo, pero me hace ilusión descubrirlo”, dijo entre risas.