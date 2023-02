Este es el tratamiento ideal que necesitas para el cuidado de tu pelo

Después de probar este tratamiento para el cuidado de tu pelo, no vas a querer usar ningún otro producto.

Por Jorge Alférez

No es ninguna novedad que, cada vez más, buscamos productos más naturales y un tratamiento que realmente nutran nuestra piel, pelo y más. Productos que, dentro de sus características, no contengan parabenos, procuren la hidratación y el uso correcto de nutrientes para mejorar, no solo la apariencia sino la raíz o en interior de nuestra piel y pelo. Por ello, el nuevo integrante de Biometik, Serum Capilar Anti-quiebre es ideal para el cuidado y tratamiento de nuestro pelo, dado que cuenta con una fórmula única que repara y reestructura las áreas maltratadas y debilitadas de la fibra capilar, dejando el pelo totalmente fortalecido desde su interior, con mayor resistencia al quiebre y con brillo excepcional.

Lo que hace especial a Serum Capilar Biometik Anti-quiebre

Gracias a sus ingredientes naturales como Extracto de Bambú y keratina, previene el quiebre del pelo, fortaleciendo desde la raíz hasta las puntas y sellando la cutícula capilar, brinda hidratación necesaria para que sea suave y con mucho brillo.

Características especiales del Serum

El Serum Capilar Biometik anti-quiebre, cuenta con extracto de bambú, keratina y fibra capilar; es ideal para hidratar y libre de parabenos.