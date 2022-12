Los regalos que das en estas fiestas son un mensaje del lugar que ocupa cada persona en tu vida, diles que el tiempo a su lado es lo mejor. Te decimos cómo lograrlo.

Si algo hemos aprendido a apreciar en los últimos años, es el tiempo y compartirlo con quien es importante en nuestra historia, por eso no esta temporada decembrina es el momento perfecto para mandar el mensaje ideal para que se quede en la mente y en el día a día del afortunado en el que estás pensando.

Historias que llegan al corazón

Si ya estás dedicando tiempo a preparar tu lista de regalos considera la propuesta de obsequiar un reloj y si te preguntas por qué, la explicación es muy sencilla pero al mismo tiempo profunda: se trata de una pieza de joyería que se vuelve inseparable de quien la usa, no solo por la utilidad que tiene, sino porque revela su personalidad, su estilo, sus gustos y hasta sus pasiones que pueden dar pie a iniciar una conversación y socializar en distintos ámbitos.

Así que una vez dicho esto, hablemos de los relojes Hamilton que no solo tienen modelos exclusivos para todos los gustos, además, despiertan una nueva pasión por la alta relojería para la mujeres, así que no importa a quién quieras sorprender vas a encontrar la pieza perfecta. De esta marca hay que decir que está dedicada a rendirle homenaje a los héroes, desde 1892 y que quienes aman la historia no se podrán resistir a contar que la marca de su reloj tiene un pasado militar, ya que durante la Segunda Guerra Mundial crearon un millón de relojes para los soldados norteamericanos.

Pero si su pasión es el cine se sorprenderán al saber que los relojes Hamilton han tenido más de 500 apariciones en la pantalla hollywoodense, así que con estos antecedentes no podrás negar que las alarmas de la emoción y el buen gusto están encendidas.

Y si a quien le vas a dar un obsequio es un amante del rock&roll? No te lo pienses más, los modelos Ventura XXL Bright y Ventura Quartz, son símbolos de una era e iconos del diseño y la tecnología, estos clásicos se hicieron célebres con Elvis Presley y en la película Men in Black. Adivina a quién mencionarán también cuando hablen de su exquisito reloj que dicho sea de paso, están basados en un modelo creado por el famoso diseñador industrial Richard Arbib en los años 50.

Para las almas retro-futuristas

Pensemos en tu hermano, un primo o tu mejor amigo que se distinguen por su personalidad fresca y original, para ellos la mejor opción es el modelo PSR porque está inspirado en el primer reloj digital del mundo y que está listo para contar una historia.

Inspira al cambio

Si ya detectaste que una clara inquietud de reinventarse en esa persona a la que le quieres dar un obsequio especial, vete por lo seguro: un Hamilton Jazzmaster Open Heart Automatic que invita a dar un paso más con sus audaces calados, las esferas con degradados y la correa de piel con acabado patinado, lo que lo convierte en un reloj moderno que pone de manifiesto la extraordinaria ingeniería de precisión suiza con un estilo único diseñado para impresionar. Con esta joya sofisticada se sentirá inspirado en cualquier momento y lugar en el que se encuentre.

¡Papá se lo merece!

Incluso tu suegro o alguien muy especial para ti se va sentir feliz de recibir un reloj con inspiración militar, nos referimos al Khaki Field Titanium 38 MM conocido por su tamaño perfecto, pero no es el único también puedes elegir entre el Pilot Pioneer Mechanical Chronograph de cuerda manual o al llamativo Khaki Field Mechanical Bronze, todos ellos son precisos, sólidos y poderosos. Son ideales para los espíritus aventureros y que les gusta estar preparados para todo.

Te vas a sorprender con el amplio abanico de diseños, precios, características y opciones que tienen los relojes Hamilton para que hagas muchos corazones felices esta Navidad y empieces a planear los momentos especiales de 2023 que merecerán ser celebrados con reloj con historia.

