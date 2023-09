La moda mexicana llega a París con Dan Cassab

Desde hace ya casi una década, la emprendedora Daniela Cassab ha llevado a cabo un proyecto que a cualquiera que le interesa la moda y los looks más auténticos y fashion le voltea la cabeza; se llama Dan Cassab. La marca nació en el 2016 en México y ha trascendido a ser una marca internacional que se encuentra alrededor del mundo.

La esencia de Dan Cassab se centra en la artesanía tradicional mexicana y recurre a las comunidades del país para lograr preservar la identidad del trabajo y la confección de piel en estas regiones. Sus diseño eclécticos encapsulan perfectamente una energía vibrante, con un trabajo de la piel excepcional que nos recuerdan a la alta costura por su atención al detalle. Con motivos de Fashion Week en París, la diseñadora estará presentando su última colección en la capital francesa y tuvimos la oportunidad de escuchar a Daniela Cassab y su rol en la moda mexicana. Esto es un poco de lo que compartió:

¿Cuál es la inspiración detrás de la marca y esta más reciente colección?

La inspiración está muy enfocada en además de poder empoderar a la gente que lo hace y que tenga un detrás, es decir, que tú sepas de dónde está hecho el producto y quién lo hizo. La intención es cada vez irme más al non-gender. Que sea una pieza multifacética; es para todos. Yo creo que todo ya es bastante versátil.

¿Por qué ahora más que nunca es tan importante que las capitales de la moda conozcan el trabajo mexicano, sobre todo el trabajo artesanal?

La verdad es que antes no se veía mucho y la gente de fuera no tiene el concepto de que en México existe una mano de obra espectacular, que la mano de un artesano es magia pura, que tiene la capacidad de crear cosas inimaginables.

Todo el concepto suma a la conciencia de qué es lo que están portando.

Cortesía

¿Qué dices al respecto de tu colaboración con íconos como Aquaria?

Es importantísimo que iconos de poder como Aquaria hagan sinergia con una marca que está buscando eso también, porque yo le estoy hablando a alguien como ella. Para mí, el que ella aporte con una prenda como la mía, que le guste, hable de ella y que haga un artículo en mi portal hablando de lo que opina de la marca me parece fundamental y fuertísimo, porque ella es tu marca. Existe una historia, no nada más es una chamarra; va mucho más allá de una línea de ropa, porque el hecho de que un personaje que viene a romper tantas barreras, a generar una rebeldía del “qué dirán”, yo creo que ya no hay de otra hoy. No me imagino haciendo algo con alguien que no tuviera ese concepto en mente.

¿Cuáles son los siguientes pasos para Dan Cassab?

Yo creo que hemos sembrado muchísimo el poder estar en muchos puntos importantes en el extranjero y estoy apenas viendo los grandes frutos de esas intenciones. El hecho de estar en lugares como Dubai que fue un espectáculo haber podido estar ahí, esa es la intención de la marca, seguir creciendo en más lugares. En Dubai, que diga “Hecho en México”, cuesta trabajo entenderlo… Es como un sueño; ¿cómo llega México a Dubai? La intención de mi marca definitivamente es estar en muchos lugares que resuenen con la marca, trabajar con gente que tenga la conciencia de portar con una prenda que te haga sentir bien contigo mismo y hacer énfasis en la importancia de cómo está hecha.

Dan Cassab en Paris

Dan Cassab se ha logrado expandir a lo largo del mundo y cada vez llegará a más manos internacionales; “Soy de las únicas marcas mexicanas que va a presentar su colección spring/summer en París”, dice Daniela Cassab. Su misión del momento es poner el producto mexicano de la moda en alto, y qué mejor lugar para presumir este riquísimo país que París. La marca mexicana ha logrado poner a México en el mapa y demostrarle al mundo la calidad que México tiene para ofrecerle a la moda.