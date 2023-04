La Quinta Avenida está de fiesta por la reapertura de la emblemática tienda de Tiffany & Co

Conocida como The Landmark, la emblemática tienda de Tiffany & Co. en la Quinta Avenida de Nueva York cerró sus puertas temporalmente hace ya un tiempo para darle un muy merecido makeover.

Si has visitado la Gran Manzana, y eres igual de adicta al shopping y los diamantes como nosotras, seguro has conocido este lugar. Como una fantasía sacada directo de Breakfast at Tiffany’s, la tienda se ha convertido en un epicentro de historia, lujo y mucho brillo.

Entrar aquí se siente como entrar a una tienda de dulces cuando éramos niños. La icónica tienda abrió sus puertas al público por primera vez en 1940, y desde entonces es la primera renovación. Este nuevo cambio fusiona perfectamente el pasado, presente y futuro de la marca.

Cortesía

Al ingresar, las personas son envueltas en una iluminación de ensueños por un tragaluz que abarca toda la instalación. Vitrinas sorprendentes roban las miradas con diseños únicos que fueron hechos para conmemorar este momento en la historia.

The Landmark es ahora el hogar de la mayor colección de alta joyería Tiffany del mundo, entre ellas la mayor maravilla de todas, que es un nuevo diseño para el legendario diamante amarillo Tiffany de 128.54 quilates.

Cortesía

Sin dudas esta nueva apertura nos tiene con el pasaporte en mano, planeando un nuevo viaje a la ciudad de Nueva York para poder visitar esta tienda que es la fantasía de cualquier aficionado de la moda.