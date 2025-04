Las Marcas de Lujo Favoritas de Pedro Pascal

Pedro Pascal se ha consolidado como un ícono de estilo en Hollywood, algunos lo llaman el novio del internet.

Destaca por su carisma y elegancia en la alfombra roja, ha demostrado que cuando se trata de moda, le gusta arriesgarse. A continuación, exploramos algunas de las marcas de lujo que ha lucido en eventos recientes:

1. Valentino

Durante la Met Gala de 2023, Pedro Pascal apareció con prendas de Valentino. El conjunto incluía un abrigo rojo, camisa del mismo tono, shorts y botas negras. Este atuendo generó conversación por su estilo poco convencional y formó parte de una colección de otoño de la marca.

Lexie Moreland/WWD via Getty Images

2. Saint Laurent

En la presentación de la segunda temporada de The Last of Us en marzo de 2025, llevó un conjunto de Saint Laurent. El look combinaba blazer de tartán, suéter azul y botas de cuero altas. La mezcla de colores y texturas fue ampliamente comentada.

3. Prada

En los premios SAG de 2024, usó prendas de Prada. Se trató de una camisa blanca sin abotonar completamente y pantalones negros. El conjunto proyectaba una imagen relajada pero elegante.

Michael Buckner/Variety via Getty Images

4. Bottega Veneta

Durante los Globos de Oro de 2024, eligió un conjunto de Bottega Veneta en color negro, con un suéter de cuello alto que incluía detalles en blanco. En ese evento también portaba un cabestrillo debido a una lesión en el brazo.

John Salangsang/Golden Globes 20/Golden Globes 2024 via Getty Images

5. Burberry

En la Met Gala de 2019, Pedro Pascal llevó un traje beige de Burberry, con solapas satinadas y pajarita. La elección iba alineada con el código temático del evento de ese año.

Theo Wargo/WireImage

Pedro Pascal ha trabajado con diversas casas de moda de alto perfil en los últimos años. Sus elecciones de vestuario reflejan una visión de estilo personal que combina tendencias con una expresión individual sólida. Las marcas mencionadas han sido parte clave en su imagen pública y en cómo es percibido dentro y fuera de la industria del entretenimiento.