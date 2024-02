Tommy Hilfiger, Proenza Schouler y Luar entre los shows más virales de NYFW 2024

New York’s Fashion Week (NYFW) se acerca a su fin. Con varios diseñadores que han destacado, aquí te dejamos los 3 shows más icónicos de la temporada. Hoy en día, es difícil que nos llegue a sorprender algún diseñador ya que algunos pueden estar fuera del alcance. Sin embargo, hay varios que captan nuestros ojos.

Aunque Tommy Hilfiger sea un diseñador muy reconocido de toda la vida, no para de sorprendernos. Para su Fall Collection 2024 se inspiró en “New York Moment”. Esta colección demostró que puedes estar cómodo pero al mismo tiempo fashionable. Como bien sabemos, Tommy pasó muchos años en Nueva York, y eso lo llevó a mostrar esta colección como una celebración a la ciudad dentro del Oyster Bar de Grand Central. “Quería representar el estilo tan único y diferente que se usa en Nueva York” menciona el diseñador, y claro que lo logró. Nos podemos dar cuenta como las prendas son elegantes y cómodas pero todo con un twist de Tommy. Vimos desde gorras con camisas y corbatas, hasta oversized blazers con faldas y bufandas. Eso nos encanta el estilo de Tommy. No tiene miedo a combinar prendas informales y formales. Aquí te dejamos unos de los looks que más nos gustaron.

Ahora, hablemos de Gabriela Hearst. Conocida como la directora creativa de Chloé hasta hace unos meses. La diseñadora uruguaya ha dejado su posición y se ha enfocado más en su propia marca. Gabriela Hearst es conocida por sus diseños concentrados en la sustentabilidad y por ser la primera diseñadora junto con Chloé en conseguir el estatus de B corp en Europa. Gabriela se inspiró en el empoderamiento de la mujer basando sus piezas en la diosa Griega Athena, Leonora Carrington y en el surrealismo para hacer su Fall/Winter 2024 collection. El show empezo con un look estelarizando un trench coat negro y pelo que hizo ver a la marca como la conocemos, simple pero siempre elegante. En esta temporada pudimos ver negros, blancos, cafes e incluso rojos. Hablando de rojos, no nos deja de sorprender el detalle que le ha puesto a un vestido bastante llamativo y fuera de su zona de confort. Este look igual lo saco en blanco. Aun así, hubo varios looks que podríamos usar de diario y vernos stylish. Volviendo a la sustentabilidad, los looks denim fueron hechos de algodón reciclado. También, los abrigos de piel fueron hechos de tejidos de cashmere y aun así, su calidad fue impresionante.

La colección de Proenza Schouler para NYFW se describe en una sola palabra, clean. Proenza Schouler, Jack McCollough y Lázaro Hernández transmitieron su runway con vibes de tranquilidad. A diferencia de su temporada pasada que se basó más en el logo, esta fue más dedicada al lujo y prendas que se pueden usar en el exterior. Los diseños están creados para ocupar espacio con varias capas. Es una mezcla entre discreción y privacidad, pero en ocasiones, enseñando partes del cuerpo como los looks transparentes. Esta colección se basa en materiales como piel de oveja, y cashmere que son un statement para el frío. Los diseñadores también demostraron mucho detalle hacia los accesorios como las bolsas y zapatos. La nueva bolsa “Silo bag” es simple pero elegante. Nos encanta esta marca ya que hace que las mujeres puedan estar cómodas, pero al mismo tiempo con un toque fuerte y femenino.

Por último, Luar. Después de haber visto a Beyoncé en el Super Bowl, nos sorprendió con su asistencia en el runway de Luar. Como siempre, ella destacando de los demás con su look todo plateado tan original. Esta marca es conocida por destacar creativamente y ser usada por muchos famosos incluyendo Lizzo, Doja cat, Ice Spice, Karol G, entre otros. Esta marca también se dio a conocer por su famosa Ana Bag que ha sido usada por Dua Lipa. Raul Lopez, el director creativo de Luar con ascendencia dominicana presentó su colección la cual fue inspirada por viajar y por “El hoyo” una comunidad en la República Dominicana el cual dice que le gusta mucho ir. El diseñador mostró piezas genderfluid las cuales puede usar quien sea. Esta marca se caracteriza por hacer ropa con forma un poco cuadrada y grande. Pudimos ver piezas con hombreras que hacen ver a los modelos diminutos. Al mismo tiempo, se vieron looks con piel ya fuera color vino, negro o hasta prints. Nos llamó la atención los peinados de las modelos ya que la mayoría llevaba el pelo recogido, pero con pelos sueltos por delante. Estos son simples detalles que destacan a la marca por ser tan única. Definitivamente nos de lo mejor NYFW.

A pesar de los varios runways que hubo en esta temporada, estos 4 fueron los que más destacaron y dieron mucho de qué hablar. Cada diseñador demostró su propio estilo, pero con un twist que nos dejó boquiabiertos. Definitivamente fueron los runways más icónicos.