Vero Villarreal presenta su colección en colaboración con Cloe

La moda hoy en día se enfrenta a una odisea total en la que pasa de ser sobria, a ser neutra, a ser monótona. Por más que intentemos evitarlo, los colores son siempre un aliado en nuestros looks y nos permiten irradiar energía a quienes nos rodean. Vero Villarreal es una artista mexicana que ha tenido un recorrido largo y que con este ha ido descubriendo una pasión por el color y por las texturas. Conoce todo sobre su colaboración con Cloe.

Como cada año, Cloe se acerca con artistas mexicanos promesa con la intención de crear un producto nuevo que refleje innovación y creatividad en el mundo de la moda mexicana. En esta ocasión hemos tenido el honor de conversar con Vero Villarreal sobre “Flower Bouquet”, su colección en colaboración con Cloe, y esto es solo algo de lo que tuvo que comentar al respecto.

Einar González

¿Cómo inicia tu pasión por el arte, y cómo es que se convierte en una afición por la moda y por crear estas piezas?

Pues soy una artista regia de nacimiento. Más adelante viví en San Diego, que fue donde comencé a interesarme por el arte y ahora vivo en la Ciudad de México, y ya llevo alrededor de 13 años. Siento que el arte es algo con lo que nací. Desde chiquita he tenido esta inquietud por observar colores, figuras, y por seguir plasmando a través de diferentes materiales. Trabajo también la escultura, entonces siento que me gusta mucho experimentar diferentes técnicas y bueno, esta colección me apasiona mucho porque siento que esta obra y este estilo ha algo que he ido definiendo y puliendo a través de los años. Me define mucho a mí ya que tiene colores muy fuertes, pero al mismo tiempo tiene un contraste con el negro. Me considero una persona muy energética, pero al mismo tiempo con este lado serio y ese contraste a mí me gusta mucho. Me gusta que la colección al mismo tiempo sea una colección que llama la atención, o sea, que no traes un bolso que va a pasar desapercibido. Traes un bolso que la gente va a voltear a ver por la obra que trae. Y eso siento que empodera mucho a la persona que usa el producto.

Las piezas son muy llamativas en tanto color como textura, pero la silueta es muy atemporal. ¿De dónde nace esta dualidad?, ¿y cómo ves esta dualidad representada en ti?

Esta colección lleva siendo planeada desde el 2023. Junté mi lado creativo con el lado creativo de Cloe, fue como llegamos a este producto que queríamos justo que fuera como muy yo, pero al mismo tiempo un producto moderno, nuevo, llamativo. La silueta, que es muy moderna contrasta con este concepto que me gusta llamar la “naturaleza abstracta” en la que claramente se pueden apreciar aspectos de la naturaleza como las texturas de las flores y el pasto, y las hojas, pero no es demostrado de una manera literal, sino que se ve hasta blurred de cierta manera.

¿Cómo es tu primer acercamiento con la marca?

Yo tenía a la marca en el radar desde hace muchos años y ya sabía de Cloe Gallery porque conozco el trabajo de Tania Gaxiola, de Claudio Limón, y de todos los artistas que han trabajado anteriormente con Cloe. Soy admiradora de su trabajo y ya también conocía mucho el producto de Cloe, las maletas, las bolsas, entre otros productos. Y claro que he estado como en mi bucket list, participar, porque se me hace muy interesante ver la obra ya plasmada en un producto, ya no se queda en lienzo, ya la gente la trae puesta. Entonces, para mí, hacer esta colaboración era súper, súper importante. Y, pues, cuando se acercaron, pues, obviamente, me emocioné muchísimo.

Einar González

¿Qué esperas que la gente se pueda llevar de esta colección y de esta colaboración con Cloe?

Estas son más que solo bolsas. Son una parte de mí y me atrevería a decir que es arte-objeto. La idea también más adelante es firmar la bolsa como si fuera una obra de arte firmada por la misma artista y espero que haya gente que lo vea como tal. Espero hacer esta colección artística en donde la gente salga a la calle con estos productos muy únicos, creativos, originales, pues que les otorgue cierto poder y cierta autenticidad.

¿Hay algún otro artista mexicano que admires o que, digamos, te inspire de cierta manera que te gustaría ver futuramente en la colaboración con Cloe Gallery?

Creo que en México hay demasiado talento y me gusta. A mí en lo personal me gusta el arte de todo tipo, me gusta desde artistas muy modernos que hacen a lo mejor hiperrealismo, como lo es Víctor Rodríguez, que es de aquí de la Ciudad de México, También me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo, que es como más minimalista, de Pedro Friedeberg. Creo que una colección con Pedro podría ser interesante.