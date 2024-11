Ojo Rojo Diner: el lugar que te hará sentir en una escena de ‘Gilmore Girls’

Entrar a Ojo Rojo Diner es una completa deliciosa que te hace sentir en la serie de ‘Gilmore Girls’ con su barra y brunch estilo americano que sirven todo el día.

Desde el instante en el que entras y te acomodas en uno de sus asientos de vinil o en los altos taburetes de la barra, el ambiente te envuelve completamente con un aroma inconfundible a café recién hecho y pancakes que te harán querer nunca irte del lugar.

En CARAS nos lanzamos a probar su menú y te contamos por qué este sitio está ganando terreno como uno de los nuevos clásicos de la Roma. Detrás de la cocina está la Chef Scarlett Lindeman, una neoyorquina de corazón, que ha logrado una reinterpretación única de los clásicos de la comida americana usando ingredientes de excelente calidad.

¿Nuestro platillo favorito? El Patti Smith Melt. Una jugosa carne de res, pan de centeno, cebolla caramelizada y queso suizo derritiéndose… una mezcla brutal que te deja con ganas de más. Pero eso no quiere decir que no puedes probar todo lo que te ofrece el delicioso menú de la chef, pues los pancakes se llevan todos los aplausos que pueden existir por su esponjosidad.

¿Se te antojaron unos cócteles? Eso no es problema, Ojo Rojo Diner también ofrece deliciosos cócteles de autor que te harán querer repetir e invitar a todos tus amigos.

No olvides que este lugar maravilloso se encuentra en Av. Álvaro Obregón 04, Roma Norte y se encuentra abierto todos los días menos martes de 8:00 am a 11:00 pm. Además es pet friendly por si quieres ir acompañado de tu pequeño peludo y lo mejor es que no hay reservaciones.