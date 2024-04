Sebastián Yatra es el nuevo embajador de Tiffany & Co

El carisma y el talento de Sebastián Yatra no han pasado desapercibidos, eso se nota en la enorme cantidad de seguidores que tiene en redes sociales y en la cantidad de reproducciones que tienen sus canciones en las plataformas de streaming, pero ahora, las grandes marcas también están poniendo los ojos en el colombiano, pues Tiffany & Co. acaba de confirmar hace unos minutos que Yatra es su nuevo embajador en América Latina. El anunico se hizo por medio de un boletín de prensa donde se incluyeron las primeras fotos del autor de “Devuélveme el corazón” luciendo los accesorios de esta joyería.

“Tiffany & Co. es una joyería icónica, soy fan de la marca desde que tengo memoria. Me siento honrado de unirme a la familia Tiffany & Co. y empezar este viaje juntos”, dijo el mismo Sebastián Yatra al ser nombrado el embajador de la marca.

En 2022, el cantante colombiano tuvo una exitosa gira mundial y ganó dos Latin Grammys por su álbum “Dharma”. Además, mantuvo un fuerte impulso con el lanzamiento de sus canciones “Vagabundo” y “Energía bacana”.

El cantautor colombiano de 29 años es uno de los artistas latinos con más seguidores en redes sociales. Hace poco lo tuvimos cantando en Veracruz con un lleno total, algo que ya no sorprende, pues donde se para, en pocas horas agota boletos para sus shows.

