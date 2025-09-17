Entretenimiento
Charlie Kirk
Personalidades
Fiscalía pide pena de muerte para el presunto asesin0 de Charlie Kirk
El presunto responsable de la muerte del activista trumpista dejó una nota a su pareja en la que le decía que planeaba matar al líder juvenil MAGA, de cuyo “odio”, le dijo, se había “hartado”
September 17, 2025
·
Diana Laura Sánchez