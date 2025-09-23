Suscríbete
“Mi esposo Charlie quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida”, El perdón de Erika Kirk

El perdón público de Erika Kirk marcó el momento más emotivo del funeral, destacando su fe y resiliencia

September 22, 2025 • 
Tania Franco
Erika Kirk habla en el funera de Charlie Kirk

El funeral de Charlie Kirk reunió este domingo a familiares, amigos y figuras públicas para rendir homenaje al activista y empresario estadounidense. La ceremonia estuvo marcada por un profundo mensaje de fe, música y reconciliación.

Erika Kirk, viuda de Charlie y nueva directora de Turning Point USA, tomó la palabra visiblemente conmovida. Su discurso fue el momento más impactante del servicio:

Mi esposo Charlie quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida. Ese joven… en la cruz nuestro Salvador dijo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Ese hombre, ese joven, yo lo perdono.
Erika Kirk.

Este mensaje de perdón, inspirado en su fe cristiana, sorprendió y conmovió al público, reafirmando el compromiso de Erika con los valores que defendía su esposo.

Funeral de Charlie Kirk en State Farm Stadium

La ceremonia incluyó también un momento musical que en la religión cristiana se le conoce como worship: artistas cristianos interpretaron “The Blessing”, la canción favorita de Charlie Kirk, que llenó el recinto de adoración y esperanza. Este momento, transmitido por TBN, fue descrito como uno de los instantes más conmovedores del memorial.

Funeral Charlie Kirk en State Farm Stadium

A pesar de la tragedia, Erika Kirk aseguró que continuará con el trabajo que su esposo comenzó: llevar debates, valores y mensajes de fe a los campus universitarios de Estados Unidos. Horas después del funeral, publicó en redes sociales: “Nuestro tour por los campus este otoño continuará…”, dejando claro que su misión seguirá adelante.

Con su declaración de perdón y la promesa de seguir el legado de Charlie Kirk, Erika transformó un momento de duelo en un llamado a la fe y la esperanza. Tal como su esposo hablaba de Dios y defendía sus posturas en escuelas y foros universitarios, ella aseguró que seguirá con el tour y con la misión que él inició, manteniendo vivo su mensaje de reconciliación, fe y defensa de sus creencias.

Charlie Kirk
