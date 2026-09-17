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Cristy Nodal
Entretenimiento
Cristy Nodal debuta como cantante con “Regalo de Luna”, ¿la canción dedicada a su nieta Inti?
Cristy Nodal, mamá del cantante Christian Nodal, sorprendió a sus seguidores al retomar su faceta musical con el lanzamiento de “Regalo de Luna”, una canción que ha despertado especulaciones por su posible dedicatoria a su nieta Inti.
Septiembre 17, 2026
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Diana Laura Sánchez