Emily Bader

Entretenimiento
Quién es Emily Bader, la actriz que da vida a “Poppy Wright” en People We Meet on Vacation
Un salto cada vez más grande en la carrera de Emily, desde su aparición en My Lady Jane, la adaptación del libro homónimo en la serie original de Amazon Prime Video
Enero 21, 2026
Camila Torre Forcén