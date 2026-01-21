Quién es Emily Bader, la actriz que da vida a “Poppy Wright” en People We Meet on Vacation

Emily Bader es una actriz estadounidense que poco a poco se ha ido abriendo camino dentro de la industria del entretenimiento. Con tan solo 29 años, ha trabajado en cine, series y teatro desde mediados de la década de 2010. Comenzó con pequeños pero significativos papeles que le permitieron destacar y consolidarse gracias al carisma que proyecta en pantalla.
Su primer gran papel llegó en 2024 con My Lady Jane, estrenada en Amazon Prime Video, donde interpreta de manera muy peculiar a Lady Jane Grey. La serie presenta una narrativa fresca y poco convencional de su historia y está basada en la novela My Lady Jane, escrita por Cynthia Hand, Brodi Ashton y Jodi Meadows.
Después de este proyecto, interpretó a la simpática y apasionada Poppy en People We Meet on Vacation, estrenada este mes en Netflix. Se trata de una comedia romántica dirigida por Brett Haley, basada en la exitosa novela de Emily Henry.
Además de estos recientes éxitos, Emily ha participado en Paranormal Activity: Next of Kin en 2021 y Fresh Kills en 2023. Próximamente interpretará a Mia Hamm en el biopic The 99’ers, centrado en la selección femenina de fútbol de Estados Unidos de 1999, un proyecto que apunta a convertirse en un hito dentro de su carrera.
En resumen, Emily Bader es una actriz en ascenso que destaca por su talento y personalidad en papeles tanto dramáticos como cómicos, y People We Meet on Vacation representa, hasta ahora, su gran salto a la proyección internacional.