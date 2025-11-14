Suscríbete

Grupo Habita anuncia la apertura del hotel Sevilla en Mérida
Con 21 habitaciones y suites, es un proyecto diseñado por Zeller & Moye, que rescata la esencia de una casona del siglo XIX, integrando carpintería tradicional yucateca con acabados modernos y materiales orgánicos
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez