Nace OMedia: la unión estratégica de Editorial Televisa e Intermex
Grupo Ollamani anuncia la fusión de Editorial Televisa e Intermex, dos referentes en la industria editorial mexicana, para dar inicio a OMedia.
September 05, 2025
Diana Laura Sánchez