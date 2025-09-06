Nace OMedia: la unión estratégica de Editorial Televisa e Intermex

Tras más de seis décadas de trayectoria, Grupo Ollamani anuncia oficialmente la fusión de Editorial Televisa y Distribuidora Intermex bajo una nueva identidad corporativa: OMedia.

A lo largo de su historia, Editorial Televisa se ha consolidado como la más grande de México y Latinoamérica y como un referente cultural y social en nuestro país, narrando historias, impulsando tendencias y acompañando a varias generaciones de lectores. Paralelamente, Intermex ha fortalecido la distribución de medios impresos en cada punto del territorio nacional.

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Ollamani, compartió: “OMedia no es solo una fusión: es la unión de experiencia y visión, de tradición e innovación. Es la promesa de conectar con más fuerza que nunca con nuestros lectores. Porque en Ollamani estamos convencidos que la transformación es posible, que la innovación nos impulsa y que los sueños compartidos nos hacen imparables.”

Emilio Azcárraga HILDELIZA LOZANO GARDUñO

La fusión representa un momento clave para Grupo Ollamani, al reafirmar su posición como empresa líder en el mundo del entretenimiento. Con la creación de OMedia, no solo fortalece su presencia en el sector editorial, sino que también amplía su capacidad de innovación y adaptación a las nuevas tendencias para estar cada vez más cerca de su comunidad.

“Este es el inicio de un capítulo muy emocionante. OMedia nace con la unión de dos grandes empresas con el propósito de generar y distribuir contenidos editoriales digitales e impresos que inspiren a nuestros lectores y seguir llegando a las manos de nuestra comunidad en cada rincón del país”, expresó Ángel Fuentes, director general de OMedia.

Sergio Arroyo, Vanessa Huppenkhoten, Emilio Azcárraga, Diego Klein y Ángel Fuentes HILDELIZA LOZANO GARDUñO

Con este paso estratégico, OMedia da paso a una nueva etapa en la industria editorial y de distribución y Grupo Ollamani refleja su compromiso por seguir evolucionando para mantener y fortalecer su liderazgo en el país.

