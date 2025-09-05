Entretenimiento
Personalidades
Nace OMedia: la unión estratégica de Editorial Televisa e Intermex
Grupo Ollamani anuncia la fusión de Editorial Televisa e Intermex, dos referentes en la industria editorial mexicana, para dar inicio a OMedia.
September 05, 2025
Diana Laura Sánchez