Murió Julieta Fierro a los 77 años, destacada científica mexicana
La UNAM lamentó el fallecimiento de la investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua
September 19, 2025
·
Diana Laura Sánchez