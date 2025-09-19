Suscríbete

Julieta Fierro

Murió Julieta Fierro a los 77 años, destacada científica mexicana
La UNAM lamentó el fallecimiento de la investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua
September 19, 2025
Diana Laura Sánchez