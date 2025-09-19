Suscríbete
Personalidades

Murió Julieta Fierro a los 77 años, destacada científica mexicana

La UNAM lamentó el fallecimiento de la investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua

September 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
julieta-fierro-muere.jpeg

“Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo”, se lee en la publicación de la UNAM sobre el deceso de Julieta Fierro.

Fierro fue conocida como “rockstar” de la divulgación científica gracias a su participación en programas de radio y televisión, así como el pláticas en escuelas y diversos escenarios.

Julieta Fierro Gossman fue una científica, docente y divulgadora de ciencia, en cuyo honor fue bautizada una especie de luciérnaga. Estudió Física en la UNAM, donde también obtuvo la Maestría en Astrofísica. Las Matemáticas fueron una de sus materias favoritas por ser “la base del conocimiento del mundo”.

Posteriormente, se convirtió en astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.

También fue docente de la Facultad de Ciencias y directora general de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, además de directora del Universum.

Su trayectoria profesional incluyó cientos de artículos y 40 libros de divulgación científica. Entre sus obras destacan: ¿Cómo acercarse a la astronomía?, El Universo y Las estrellas, La familia del Sol, Las nebulosas planetarias, La evolución química del universo, La astronomía de México, entre otras.

Fue reconocida con varios doctorados honoris causa, así como con el Premio Kalinga de la Popularización de la Ciencia, otorgado por la UNESCO, y su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Obtuvo también la Medalla Mario Molina y la Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste y el premio Kumple Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico.

Julieta Fierro
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
David Schwimmer y Matthew Perry - Friends
Personalidades
“Espero que nadie tenga que vivir tan solo como yo”: las confesiones que Matthew Perry hizo antes de morir
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
papas-de-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
De familia de reinas de belleza; ellos son los papás de Fátima Bosch
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-kevin-alvarez-relacion.jpeg
Personalidades
Así fue el romance de Fátima Bosch con el futbolista Kevin Álvarez
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-mexico-polemica-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
Fátima Bosch enfrenta polémica con sus compañeras tras ganar Miss Universo México 2025
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Alejandro Fernández
Personalidades
Alejandro Fernández presenta a su nieta Cayetana y celebra el 15 de septiembre en Las Vegas
En pleno concierto patriótico, “El Potrillo” emocionó al público al subir al escenario a su hija Camila y a su nieta Cayetana, en un momento familiar inolvidable
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
Karla Díaz- Pinky Promise
Personalidades
Las celebridades que hicieron vibrar el 15 de septiembre con su orgullo mexicano
Desde Las Vegas hasta Nueva York, artistas y personalidades rindieron homenaje a México con música, atuendos típicos y mucho color
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
Robert Redford
Personalidades
¿Quién era Robert Redford? Estas son sus películas más famosas
El legendario actor, director y productor estadounidense, fallecido a los 89 años, marcó la historia del cine con actuaciones icónicas y películas inolvidables
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
Javier Bardem
Personalidades
Los momentos más polémicos de la alfombra de los Emmys 2025
Como resultado de los últimos acontecimientos de violencia, protagonizados en Estados Unidos, los actores han alzado la voz y a través de la moda protestaron en la alfombra roja
September 14, 2025
 · 
Tania Franco
Pedro Pascal
Personalidades
Las celebridades más esperadas en los Emmy 2025
De looks icónicos a historias de amor que roban reflectores: así brillan las estrellas más comentadas en la alfombra roja del Peacock Theater
September 14, 2025
 · 
Tania Franco