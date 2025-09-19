Murió Julieta Fierro a los 77 años, destacada científica mexicana

“Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo”, se lee en la publicación de la UNAM sobre el deceso de Julieta Fierro.

Fierro fue conocida como “rockstar” de la divulgación científica gracias a su participación en programas de radio y televisión, así como el pláticas en escuelas y diversos escenarios.

Julieta Fierro Gossman fue una científica, docente y divulgadora de ciencia, en cuyo honor fue bautizada una especie de luciérnaga. Estudió Física en la UNAM, donde también obtuvo la Maestría en Astrofísica. Las Matemáticas fueron una de sus materias favoritas por ser “la base del conocimiento del mundo”.

Posteriormente, se convirtió en astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.

También fue docente de la Facultad de Ciencias y directora general de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, además de directora del Universum.

Su trayectoria profesional incluyó cientos de artículos y 40 libros de divulgación científica. Entre sus obras destacan: ¿Cómo acercarse a la astronomía?, El Universo y Las estrellas, La familia del Sol, Las nebulosas planetarias, La evolución química del universo, La astronomía de México, entre otras.

Fue reconocida con varios doctorados honoris causa, así como con el Premio Kalinga de la Popularización de la Ciencia, otorgado por la UNESCO, y su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Obtuvo también la Medalla Mario Molina y la Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste y el premio Kumple Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico.