Sally Kirkland
Entretenimiento
Murió la actriz Sally Kirkland, ícono de “Los Ángeles de Charlie”
La actriz estadounidense conocida por su gran presencia en la pantalla murió a los 84 años tras una larga batalla contra la demencia
November 11, 2025
·
Diana Laura Sánchez