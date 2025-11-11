Suscríbete

Sally Kirkland

Murió la actriz Sally Kirkland, ícono de “Los Ángeles de Charlie”
La actriz estadounidense conocida por su gran presencia en la pantalla murió a los 84 años tras una larga batalla contra la demencia
November 11, 2025
Diana Laura Sánchez