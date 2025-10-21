Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Menú
Entretenimiento
Realeza
Moda
Lifestyle
Personalidades
Arte y Cultura
Sports
Revista
facebook
twitter
instagram
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Sanae Takaichi
Personalidades
Sanae Takaichi hace historia como la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón
Japón vive un hecho histórico con la llegada de la primera mujer al poder conocida como la “Dama de Hierro”
October 21, 2025
·
Diana Laura Sánchez