Vanessa Kirby

Vanessa Kirby da la bienvenida a su primer hijo
La actriz británica, conocida por su interpretación de la princesa Margarita en “The Crown”, anunció la llegada de su primer hijo junto a su pareja, Paul Rabil
September 08, 2025
Diana Laura Sánchez