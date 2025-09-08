Vanessa Kirby da la bienvenida a su primer hijo

Vanessa Kirby anunció su embarazo el pasado 31 de mayo durante la alfombra roja del evento Fantastic Four: First Steps en México, cuando presumió su baby bump en una gala.

En aquella ocasión, la actriz estuvo acompañada por sus compañeros de reparto, y la noticia se viralizó.

A través de diversas redes sociales, se confirmó la noticia de que Vanessa Kirby dio a luz a su primer bebé, aunque la pareja no ha compartido detalles como el nombre del niño o su peso, fuentes cercanas aseguran que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado y rodeados del cariño de su familia.

La actriz compartió una foto en la que su hermana pequeña y ella miran con ternura a su bebé, fruto de su relación con el exjugador de lacrosse Paul Rabil.

Vanessa Kirby ha protagonizado proyectos memorables como Pieces of a Woman, por el cual fue nominada al Oscar. Esta nueva etapa personal representa un momento importante en su vida junto al cofundador de la Premier Lacrosse League.