Vanessa Kirby da la bienvenida a su primer hijo

La actriz británica, conocida por su interpretación de la princesa Margarita en “The Crown”, anunció la llegada de su primer hijo junto a su pareja, Paul Rabil

September 08, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Vanessa Kirby anunció su embarazo el pasado 31 de mayo durante la alfombra roja del evento Fantastic Four: First Steps en México, cuando presumió su baby bump en una gala.

En aquella ocasión, la actriz estuvo acompañada por sus compañeros de reparto, y la noticia se viralizó.

A través de diversas redes sociales, se confirmó la noticia de que Vanessa Kirby dio a luz a su primer bebé, aunque la pareja no ha compartido detalles como el nombre del niño o su peso, fuentes cercanas aseguran que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado y rodeados del cariño de su familia.

La actriz compartió una foto en la que su hermana pequeña y ella miran con ternura a su bebé, fruto de su relación con el exjugador de lacrosse Paul Rabil.

Vanessa Kirby ha protagonizado proyectos memorables como Pieces of a Woman, por el cual fue nominada al Oscar. Esta nueva etapa personal representa un momento importante en su vida junto al cofundador de la Premier Lacrosse League.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
