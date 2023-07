Chanel y su show de Alta Costura Otoño Invierno 2023/2024 con Vanessa Paradis como protagonista del teaser

La ciudad del amor, las luces y la Alta Costura se llena una vez más de la máxima expresión del lujo: Haute Couture ma chérrie. Como es costumbre, una de nuestras firmas favoritas de la vida nos trae un show que nos recuerda lo mucho que amamos la moda. Virginie Viard nos presenta el show de Alta Costura Otoño Invierno 2023/2024 de Chanel.

Rodeado del eclecticismo y energía de la capital parisina se llevó a cabo el show de Chanel. Un show no tan común que fue llevado al exterior en Port de la Conférence. Fueron cuarenta y ocho looks los que caminaron la pasarela con detalles que enamoraron a quienes los percibían.

El clásico tweed, que ha caracterizado el ADN de la marca estuvo presente. Siluetas oversized que nos evocan a una liberación de la mujer, pero con detalles femeninos como las telas vaporosas, como chiffon y organza. Abrigos grandes, las chaquetas clásicas y un sinfín de detalles extremadamente cuidados pero cool que nos recuerdan al carácter de la mujer francesa. Llámalo el parisian effortless chic effect.

Cortesía

Cortesía

Esta colección se presentó como una oda a los inicios de la marca. “Jugar con los opuestos y los contrastes, con la despreocupación y la elegancia, es como estar en una línea entre la fuerza y la delicadeza, que, en Chanel, es lo que llamamos encanto”, explica Viard. La rebeldía que en los inicios de la maison la caracterizaban, combinadas con un apsecto clásico imposible de no asociar con Chanel.

Cortesía

En cuanto al fashion film, fue dirigido por el fotógrafo Karim Sadli, quien tiene una estrecha relación con la maison. Su trabajo protagoniza a la actriz y atrista Vanessa Paradis quien a través de su esencia encapsula perfectamente lo que es ser una mujer parisina y la existencia de la marca. El film ya está disponible para que te des una idea de lo que fue el desfile y esta colección que nos tiene daydreaming.

Vanessa Paradis Cortesía

Como era de esperarse, no podían faltar los invitados VIP. Desde Sofia Coppola, Lupita Nyongo e incluso Carlota Casiraghi fueron testigos de este show que ya es uno de los favoritos de esta temporada.