Con quién se volvió a casar América Guinart, la ex de Alejandro Fernández

La ex de Alejandro Fernández ‘El Potrillo’ siempre ha mantenido su vida amorosa alejada de los reflectores, pero poco a poco ha develado más información de cómo es la relación de su novio Álvaro Favier con sus allegados —al grado de que ahora comparte la noticia de que se casaron. América Guinart llevaba varios años con Álvaro y no era común verlos abiertamente en redes sociales.

Con quién se casó América, ex de Alejandro Fernández

América y Álvaro Favier se casaron este mes de junio (2023) para sorpresa de muchos, boda que tomó lugar en Jalisco, México. Y compartió varias imágenes con un emotivo mensaje: “les comparto estas fotografías con todo mi amor para decirles que crean en el amor, crean en nuevas oportunidades, crean que la vida puede ser plena a pesar de sus adversidades. Vivan en positivo y en amor y tarde o temprano eso retorna con más fuerza”.

Hace unos años le preguntaron en entrevista si caminaría por el altar con Álvaro, a lo que respondió: “no sé; hubo un momento en mi vida en que pensé que me quería casar. Después vi que se pasó un poco el tiempo, yo ya no estaba segura, y mis hijos entraron a una edad en la que ya no era una opción para mí casarme, preferí dedicarme de lleno a pasar las etapas con ellos. Tengo que replantear mi pregunta, y todavía no sé qué quiero”.

Así se lleva el esposo de la ex del Potrillo con sus hijos

América estuvo casada con Alejandro Fernández por seis años y juntos tuviero a Alex, Camila y América. Ya llevan más de 20 años separados, pero han dejado a la vista que su relación familiar es amistosa y llena de respeto. Asimismo, a América Guinart le agrada incluir a su pareja sentimental en la vida privada —más que la pública—, pero siempre involucrándolo y haciéndolo sentir querido.

Álvaro y América llevaban prácticamente una década juntos, cosa que sorprendió a más de uno de sus seguidores. Pero la relación entre toda la familia que formó Guinart y el Potrillo se mantiene muy cercana con el empresario.

Y esto fue lo que declaró América acerca de cómo se lleva su novio con sus hijos: “mis hijos lo quieren mucho, se llevan muy bien con él porque es un hombre muy respetuoso”.