¡Ángela Aguilar y Kim Kardashian son vecinas en Los Ángeles!

La cantante de música regional mexicana Ángela Aguilar es vecina de la famosa socialité Kim Kardashian en Los Ángeles.

Ángela Aguilar la hija menor del cantante Pepe Aguilar vive en una zona exclusiva de California junto a su papá, su mamá Angeliz Álvarez-Alcalá y sus hermanos Leonardo y José Emiliano, con quienes disfruta de los lujos y comodidades de su residencia.

Gracias a su exitosa carrera en la música, la familia Aguilar ha podido adquirir diversas propiedades para vivir cómodamente. En un entrevista, la cantante de 18 años reveló que vive desde hace un par de años en Hiddlen Hills, California, donde también reside Kim Kardashian y otras estrellas de Hollywood.

La mansión de dos pisos tiene un valor de más de dos millones de dólares, la cual cuenta con cinco habitaciones, cocina, comedor, sala principal, sala de televisión, entre otras comodidades. Afuera se encuentra una terraza con piscina, área de spa, extensas áreas verdes y un establo para sus caballos.

En la pared de la recámara de Ángela hay discos de sus artistas favoritos, cuadros de su familia y réplicas de obras de artistas como Frida Kahlo, además de un pequeño piano.

El famoso cantante Pepe Aguilar dijo en una entrevista con Yordi Rosado que las celebritys viven ahí desde hace varios años y que su casa está tan cerca de la de ellas que podría “stalkearlas”. Y aunque son vecinos no han tenido ningún contacto, incluso dijo Pepe, “Prefiero que no me saluden para no saludar”, en tono de broma.

Para resguardar la seguridad de la familia Aguilar, la residencia cuenta con un fuerte sistema de seguridad en sus accesos.

