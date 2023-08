Lana del Rey: la artista que abarrotó el Foro Sol con 65 mil personas

La primera presentación de Lana del Rey en México fue en el escenario del Pepsi Center WTC -recinto con una capacidad máxima de 7 mil personas-. Fue el 4 de noviembre de 2013, cuando la cantante comenzó a darse a conocer en nuestro país, y este año, volvió para presentarse en el Foro Sol, donde cantó frente a 65 mil personas que la recibieron con la frase, “Lana, hermana, ya eres mexicana”.

Tras abarrotar los escenarios del Pepsi Center WTC, Auditorio Nacional y el festival Corona Capital, Lana volvió para ofrecer su tercer concierto en México que duró casi dos horas.

“Hay un millón de motivos por los que México tiene nuestro corazón, el mío y el de mi familia y el de mis amigos. La conexión no tiene límites, muchas gracias”, expresó la icónica cantante y compositora de música pop en inglés.

Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como Lana del Rey apareció en el escenario del Foro Sol vestida con un vestido de novia corto y un velo de 10 metros, para interpretar algunos de sus más grandes éxitos, entre ellos, “Video Games”, “Summertime Sadness”, “Cherry, “Young and Beautiful”, “Cinnamon Girl”, entre otros temas que los fans corearon durante toda la presentación de la neoyorquina de 38 años de edad.

Actualmente, Lana es una de las artistas más influyentes del género “pop alternativo”. Su música esta inspirada en grandes leyendas como Elvis Presley y Amy Winhouse.

Lana del Rey se “casó" con el público mexicano

Como era de esperarse, los fans de la intérprete se entregaron por completo con la artista que recibió todo el cariño de quienes asistieron a verla e hicieron grandes filas días antes para poder verla lo más cerca posible.

Durante el show, Lana recibió varios muñecos “simi”, como ya se hizo costumbre para los fanáticos lanzarlos a su artista favorito. Además, le regalaron flores, regalos y una bandera de México. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Lana del Rey sorprendió al público al bajar del escenario para saludar, abrazar, besar y tomarse fotos con sus admiradores.

Debido al éxito de la gira Did you know that there’s tunnel under the Ocean Blvd, la cantante abrió una nueva fecha en la Ciudad de México y será este miércoles 16 que Lana volverá a conquistar el Foro Sol - uno de los recintos más grandes del país-.