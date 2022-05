En portada: Pepe, Leo y Ángela Aguilar posan juntos por primera vez

Con motivo del Día del Padre, Pepe, Leo y Ángela Aguilar protagonizan nuestra portada de junio para hablar por primera vez y en exclusiva acerca de su vida en familia y el legado familiar que han dejado a su paso.

Por Jorge Alférez

Fotos Christopher Armenta

Juntos por primera vez, Pepe, Leo y Ángela Aguilar

En una plática a corazón abierto, padre e hijos nos cuentan cómo es la relación que llevan, qué es lo que más disfrutan hacer al estar en casa y lo mejor de trabajar en familia.

“Mi mayor orgullo son mis hijos por supuesto. La unión y el respeto que nos tenemos como familia es fundamental”, nos confiesa Pepe, quien asegura ha sabido dividir los temas personales de los profesionales.

Por su parte y hablando del terreno familiar, Ángela nos confiesa cómo se lleva con el término “Dinastía”. “Me gusta porque mi apellido me respalda, pero al mismo tiempo me impulsa y me mantiene a cierto nivel para poder respetarlo y honrarlo”. Asimismo, Leo, su hermano mayor asegura: “me gusta ser parte de algo que va más allá de una persona. Me encanta llegar a Zacatecas y ver lienzos charros con nuestro apellido o una estatua de mi abuelo y darme cuenta de la importancia de mi familia”.

Además, dedicamos unas páginas para despedir a Eugenio López Rodea, reconocido empresario mexicano que a su paso deja un gran legado.

También, previo a su cumpleaños, Chayanne nos cuenta cómo se encuentra en este momento de su vida. Además, nos adelanta detalles de su vida en familia, su nueva música y proyectos.

Y Genaro Lozano y Óscar Madrazo se suman a la conversación para hablar del amor y la inclusión, en el marco del mes de la diversidad sexual.

