Semana Santa: 5 razones para escaparte en pareja a The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton, en Playa del Carmen

Se acerca Semana Santa y es una buena excusa para planear una escapada romántica con tu pareja a una de las playas más paradisíacas del Caribe Mexicano: Playa del Carmen.

¿Estás en busca de un destino que se convierta en una tradición para celebrar los momentos especiales de tu historia de amor? Tenemos el lugar perfecto – The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton –, para que vivan días inolvidables en un resort boutique solo para adultos, en Playa del Carmen, donde se enamorarán de nuevo y para siempre.

1. Espacios instagrameables

Si caminas por la Quinta Avenida, no pasará desapercibido para tus ojos The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton que en cada detalle de su elegante estructura puede verse el cuidado, dedicación y buen gusto de su arquitectura y diseño, donde el arte es uno de los pilares más atractivos de este nuevo resort boutique que se aperturó en mayo de 2021. Sin duda, es uno de los sitios más notables de la zona, ubicado a tan solo 20 minutos de las principales áreas arqueológicas mayas y parques de diversión.

En su interior, uno de los espacios más emblemáticos es El Mural, restaurante que recibe dicho nombre por ser la obra maestra del resort, se caracteriza por estar pintado a mano y, estar exhibido en este sitio donde se sirven los desayunos y el huésped puede elegir opciones como enmoladas, tortas de cochinita y croque-madame, entre otras más.

2. Paraíso para foodies

Te aseguramos que la experiencia gastronómica superará tus expectativas porque te sorprenderás con platillos tradicionales y recetas inesperadas, elaboradas con técnicas contemporáneas y oriundas de la región para agasajar a tu paladar. Más que nunca disfrutarás el servicio All-Inclusive, porque cada platillo y bebida preparados por manos maestras serán un deleite a los sentidos.

El restaurante La Terraza, ubicado a un lado del rooftop te va a encantar por sus distintos menús a lo largo del día. Puedes empezar con la hora del lunch en la que destaca la cocina fresca con toques regionales, mexicanos y del mar. ¿Tienes antojo de un ceviche de hongos con salsa veracruzana, aguachile de camarón, sliders de res y pollo, alitas con salsa de mango y habanero?, pues este es el lugar indicado.

Y para la cena, ofrece un menú ecléctico con platillos mexicanos y una mezcla de ingredientes mediterráneos y orientales, disfruta de una sopa de alubias con chorizo, un chamorro norteño como plato fuerte y un exquisito cheesecake de maracuyá como postre. Si te gustaron las opciones, espera a conocer todo lo que la carta te tiene reservado.

3. Diversión ilimitada y un poco más

Si lo que buscas es entretenimiento al máximo, este es el lugar indicado porque mientras no estés paseando por las coloridas calles de Playa del Carmen o disfrutando de sus innumerables actividades en sus zonas turísticas, la diversión estará en las increíbles fiestas en la piscina rooftop que ofrece una atractiva vista al Mar Caribe.

Pero si lo que buscas es un extra, elige el paquete All-Inclusive Plus, con él tienes acceso libre a las instalaciones del Resort Hilton Playa del Carmen que se encuentra a solo 500 metros de distancia, el lugar ideal para asolearse en la playa. El acceso también incluye actividades acuáticas, opción de agendar en el spa de lujo y gimnasio, además de consentir a tu paladar en sus distintos bares y restaurantes.

4. Renueva tu energía al máximo

Parte de una escapada exitosa en pareja es dejarse consentir en The Spa, el espacio de relajación en The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton. Prepárate para crear tu propio ritual en función de tus propósitos, así que mientras mejor identifiques la intención con la que quieres recibir el masaje terapéutico, más claro será el camino al bienestar.

Aprovechando este viaje romántico, no se pueden perder la terapia “Un viaje en pareja”, en la que serán guiados a través de una experiencia sensorial que mezcla elementos naturales de la región maya, en la que obtendrán una exfoliación y envoltura curativa a través de un relajante masaje que los inducirá en un estado de equilibrio físico y mental; no olviden llegar 45 minutos antes de su tratamiento para que hagan uso del vapor, sauna y fuente de hielo.

5. Déjate envolver por la suite de tus sueños

Por supuesto que, si hablamos de vacaciones en un resort solo para adultos, All-Inclusive, donde el lujo y la comodidad son la máxima expresión, hospedarse en The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton, en Playa del Carmen se convierte en la mejor opción.

En pareja decidan su estancia en una de las 60 suites magistralmente diseñadas con muebles contemporáneos y sofisticada decoración. Sin duda alguna, serán el espacio ideal para descansar de sus ajetreados días de diversión.

Cada suite está pensada en cumplir con todas sus expectativas de desconexión, poniendo a su alcance todo lo que pueden necesitar para disfrutar de unas inolvidables vacaciones románticas: desde amenidades de lujo hasta un minibar abastecido diariamente.

