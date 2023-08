¿Fan de Taylor Swift? El divertido momento que protagonizó Alfonso Cuarón en los conciertos de México

Todavía no superamos la magia que dejó la cantante Taylor Swift y su “The Eras Tour” que cautivó a miles de asistentes al Foro Sol.

La intérprete de éxitos como “Shake it off”, “Champagne problems”, “August”, “Cardigan”, entre otras, tuvo entre su público a un swiftie muy especial: el director de cine Alfonso Cuarón, quien al igual que los otros seguidores de Taylor Swift, lució orgulloso y compartió sus pulseras de la amistad.

Alfonso Cuarón estuvo presente en el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol Instagram

Lo que “The Eras Tour” nos dejó

En un fin de semana lleno de emociones y melodías cautivadoras, la icónica cantante estadounidense Taylor Swift, se presentó ante los mexicanos con una serie de conciertos que dejaron una huella imborrable en los corazones de sus fanáticos.

Con casi dos décadas de carrera, Swift ha logrado conquistar a audiencias de todas las edades con su estilo musical versátil y sus letras profundamente personales.

Sus canciones tratan temas universales que resuenan en la vida de sus oyentes, convirtiéndola en una de las artistas más influyentes de la industria.

No es de extrañar que sus conciertos sean eventos esperados con ansias, y su reciente gira por México no fue la excepción.

Las noches de música y magia tuvieron lugar en el majestuoso escenario del Foro Sol, que se llenó de luces, pantallas deslumbrantes y una energía contagiosa que solo Taylor Swift puede generar.

Alfonso Cuarón también intercambió friendship bracelets

Además de deleitarse con los éxitos musicales de Taylor Swift, los asistentes también se sumergieron en una tendencia que ha tomado gran relevancia en su gira: los “friendship bracelets”.

Estos están inspirados por la canción “You Need To Calm Down”, en la que la cantante hace un llamado a la unidad y la aceptación, los fans han adoptado los brazaletes como símbolo de amistad y apoyo mutuo.

Estos brazaletes no solo se convirtieron en una moda en los conciertos, sino en una declaración de principios que resuena con el mensaje de inclusión y amor propugnado por Taylor Swift.

A lo largo de las cuatro emocionantes veladas en las que la artista estadounidense llenó el emblemático Foro Sol, miles de jóvenes, adolescentes y adultos se unieron en la distribución de estos encantadores brazaletes.

Incluso, una gran cantidad de ellos incorporaron estas coloridas piezas como parte esencial de su atuendo.

En el transcurso de estas inolvidables jornadas, innumerables admiradores han descrito esta vivencia como una forma hermosa de fortalecer conexiones.

Las plataformas de redes sociales, por su parte, se han llenado de cautivadores videos que exhiben con entusiasmo cuántas de estas pulseras lograron coleccionar.

Sin embargo, ha surgido una grabación en particular que ha captado la atención de muchos. En dicho video, se aprecia a Alfonso Cuarón participando en esta entusiasta práctica, compartiendo accesorios y entrelazando lazos de amistad de la misma manera en que lo hicieron los demás asistentes.