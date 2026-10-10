Christian Louboutin llevó la fantasía de los cuentos de hadas a una nueva dimensión con Eternal Youth, su colección femenina Primavera-Verano 2027, presentada el pasado 2 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París. Inspirada en Blancanieves, la propuesta reinterpreta la historia de la princesa desde una perspectiva contemporánea, donde la protagonista no espera ser salvada por un príncipe, sino que descubre su propia independencia.

Christian Louboutin reinventa Blancanieves con su colección Primavera-Verano 2027 Cortesía

La presentación dejó atrás el formato tradicional de una pasarela para convertirse en un espectáculo teatral que combinó moda, danza, música y elementos de fantasía. El resultado fue una experiencia dedicada a explorar el glamour, la identidad y la libertad femenina.

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Dita Von Teese se convierte en una nueva versión de Blancanieves

Para la puesta en escena, Von Teese lució piezas creadas por importantes figuras de la moda, entre ellas una capa blanca diseñada por John Galliano, un corsé elaborado por Mr. Pearl y un tocado de Stephen Jones. Su característico cabello negro, piel clara y labios rojos evocaron la imagen de la princesa, aunque la historia presentó un desenlace diferente.

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Además de la narrativa inspirada en Blancanieves, uno de los elementos centrales de Eternal Youth fue La Pigalle, uno de los diseños más emblemáticos de la firma francesa. Creado en 2004 e inspirado en el barrio parisino del mismo nombre, este modelo se distingue por su silueta estilizada, tacón alto y la característica suela roja de Christian Louboutin. La participación de John Galliano y Dita Von Teese reforzó el carácter teatral de la propuesta, que combinó referencias históricas de la moda con una estética contemporánea.